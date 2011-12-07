Традиционная всероссийская лыжная гонка «Лыжня России - 2019» пройдет 9 февраля

Для жителей Советского, Вахитовского и Приволжского районов массовые забеги начнутся в 9.50 в Горкинско-Ометьевском лесу. В 10.30 в пойме реки Казанки по улице Гаврилова на старт выйдут жители Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. Центральной площадкой спортивного праздника станет стадион «Локомотив» в поселке Юдино. Здесь участие в гонке примут жители Кировского и Московского районов, а также сильнейшие спортсмены-лыжники города, руководители республиканских и городских служб и ведомств. Первыми в 9.30 на дистанции 5 и 10 км выйдут спортсмены. Затем в 10.45 пройдет церемония открытия, после которой состоятся массовые забеги.Для удобства жителей, выбравших площадку стадиона «Локомотив», будет организована перехватывающая парковка вдоль дороги, ведущей к озеру Изумрудному. До стартовой зоны соревнования будут курсировать шаттлы. Запланированы выступления творческих коллективов, сообщается на сайте мэрии Казани.Желающие принять участие в «Лыжне России» могут зарегистрироваться, предъявив специалистам справку о медицинском допуске на соревнования и полис страхования жизни и здоровья. Мандатная комиссия работает до 8 февраля с 9.00 до 17.00 в пресс-центре Центрального стадиона. Там участникам дадут стартовый комплект - нагрудный номер и шапочку. «Лыжня России» проводится в нашей стране ежегодно с 1982 года. В Казани лыжная гонка пройдет в 15-й раз.