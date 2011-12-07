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В 2020 году в Татарстане обновятся почти полсотни ФАПов за счет средств федерального бюджета

Деньги на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в селах республики появятся в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
В 2020 году порядка 49 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) обновят в Татарстане за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение», рассчитанного до конца 2024 года. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал депутат Госдумы от РТ Борис Менделевич.«Подразумевается, что помимо обновления ФАПов будут строиться и новые амбулатории в сельской местности», — сказал парламентарий.Он добавил, что программа строительства ФАПов началась в республике еще семь лет назад. За это время в Татарстане появилось более 450 модульных ФАПов, на строительство которых выделялось в среднем 330 млн рублей в год.«Я очень надеюсь, что мы попытаемся до конца нацпроекта — до 2024 года — закрыть эту тему», — заключил Менделевич.Строительство ФАПов входит в подпроект «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи». На его реализацию Татарстану выделят порядка 18 млрд рублей до конца 2024 года, пояснил парламентарий.«[Помимо строительства ФАПов] подразумевается, что будут закуплены в большом количестве для регионов передвижные флюорографические и маммографические аппараты на платформе КАМАЗа. Они будут ездить и проводить обследования в сельской местности», — сказал Менделевич.
КВ
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