В «Салават Купере» заселен дом на 255 квартир

Сегодня в жилом районе «Салават Купере» состоялась торжественная церемония заселения 255-квартирного дома. Новостройка по адресу Н. Юсупова, 5а стала предпоследней во второй очереди. Ключи от квартир в 18-этажном доме получили работники бюджетных организаций и предприятий. Инвестором программы социальной ипотеки является Государственный жилищный фонд при Президенте РТ. На 2019 год инвестпрограмма предполагает строительство 165 домов на 7,8 квартир.