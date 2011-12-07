Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В «Салават Купере» заселен дом на 255 квартир

Ключи новоселам были вручены в четверг.
Сегодня в жилом районе «Салават Купере» состоялась торжественная церемония заселения 255-квартирного дома. Новостройка по адресу Н. Юсупова, 5а стала предпоследней во второй очереди. Ключи от квартир в 18-этажном доме получили работники бюджетных организаций и предприятий. Инвестором программы социальной ипотеки является Государственный жилищный фонд при Президенте РТ. На 2019 год инвестпрограмма предполагает строительство 165 домов на 7,8 квартир.
КВ
Лента новостей