В Южно-Сахалинске пройдут I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии»

С 8 по 17 февраля 2019 года в городе Южно-Сахалинск пройдут I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии». Республика Татарстан будет представлена одной из самых многочисленных делегаций, в состав которой вошли 37 человек по четырем видам спорта: лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд и фигурное катание на коньках. Главные тренеры сборной РТ по видам спорта провели отбор детей на игры со всей республики в соответствии со спортивными результатами. Хороший шанс занять призовые места у прыгунов с трамплина из Лениногорска и лыжников из Заинска и Нурлата. Фигуристам, сноубордистам, а также другим спортсменам придется побороться за общий зачет с сильными командами из федеральных округов Российской Федерации и зарубежных стран мира. Для юных татарстанских спортсменов эти соревнования являются хорошим шансом проявить себя, защищая честь республики на международной арене.