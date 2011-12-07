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В Южно-Сахалинске пройдут I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии»

В них примут участие представители 20 стран: более 1300 спортсменов, 600 судей, 1000 волонтеров. Будет разыгран 91 комплект медалей по 8 видам спорта: лыжные гонки и биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд, прыжки с трамплина.
С 8 по 17 февраля 2019 года в городе Южно-Сахалинск пройдут I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии». Республика Татарстан будет представлена одной из самых многочисленных делегаций, в состав которой вошли 37 человек по четырем видам спорта: лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд и фигурное катание на коньках. Главные тренеры сборной РТ по видам спорта провели отбор детей на игры со всей республики в соответствии со спортивными результатами. Хороший шанс занять призовые места у прыгунов с трамплина из Лениногорска и лыжников из Заинска и Нурлата. Фигуристам, сноубордистам, а также другим спортсменам придется побороться за общий зачет с сильными командами из федеральных округов Российской Федерации и зарубежных стран мира. Для юных татарстанских спортсменов эти соревнования являются хорошим шансом проявить себя, защищая честь республики на международной арене. 
КВ
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