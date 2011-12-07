Все дороги ведут к свахе

Брачные агентстваВсего в Казани я насчитала их около двух десятков. Но на самом деле выбор невелик. Анкеты одних и тех же персонажей плавно перетекают из одной базы данных в другую. Свежие лица появляются, но мгновенно растворяются в море патологически неопределившихся отшельников.Исходя из моих собственных наблюдений, большинство служб знакомств нашего города делятся на два типа.1. Клубы и общества по интересам. Их посещают в основном пенсионеры или индивиды, готовящиеся стать оными. Здесь всегда очень уютно, спокойно. Атмосфера почти домашняя. Можно поговорить по душам, послушать полезную лекцию о здоровом образе жизни или посмотреть мутноватый художественный фильм с претензией на оригинальность. Ассортимент женихов и невест небогатый. Но есть все шансы обрести новых друзей и товарищей.2. «Русская рулетка». Сюда следует направить свои стопы тем, кто увлекается сомнительными приключениями и авантюрами. Армии никем не проверенных кандидатов на руку и сердце всех возрастов, пьяные вечеринки и такие же вылазки на природу. Директор агентства активно зарабатывает деньги, и качество его детища очень сильно проигрывает количеству. Организаторы мероприятий, как правило, сами страдают от неустроенной личной жизни и желают познакомиться с кем-нибудь особенным.Службы знакомств первого типа я не посещаю, потому что неинтересно, а иметь дело со вторыми просто опасно. Лишь однажды рискнула прийти туда на дискотеку. Увы, все закончилось печально. Помню лишь то, как вырвалась из объятий полупьяного «чуда», источавшего аромат лука и водки: «Давай продолжим наше общение на твоей территории!» И долго бежала по пустынным закоулкам, боясь преследования и погони. А потом с досадой вспомнила, что оставила там на спинке стула свой любимый шелковый шарфик.Безусловно, встречаются среди клиентов служб знакомств вполне себе адекватные и интересные персонажи. Но они редко посещают массовые мероприятия, предпочитая внимательно изучать анкеты и приглашать на встречу действительно понравившегося человека.Кого же можно встретить во время застолья? Конечно же, женатых мужчин, уставших от рутины и семейных будней. Они очень много и красиво говорят, не давая времени опомниться и поразмышлять. Засыплют вас комплиментами и будут нетерпеливо напрашиваться в гости.Другая категория - кавалеры-перекати-поле. Они блуждают по свету в поисках пристанища и тепла. Им абсолютно нечего предложить, кроме своего физического тела, которое, кстати, практически всегда находится не в лучшем состоянии. Если удастся «зацепиться» за даму без вредных привычек и материальных проблем, они тут же станут самыми счастливыми на свете. Последняя категория, самая безобидная - маменькины сынки. Престарелая родительница, переживая за судьбу ребенка, отправляет свое великовозрастное чадо на поиски подходящей невесты. Такие мужчины никогда не были связаны узами брака, у них нет детей и темного прошлого. Кавалеры старательно посещают мероприятия, делая вид, что кого-то ищут и ждут. У меня тоже есть такой знакомый. С ним приятно и интересно общаться, можно сходить в кино или на выставку, но не стоит ждать развития отношений и романтических поступков.СвахиЗанявшись поиском объявлений, опубликованных в печатных изданиях Казани представителями данной профессии, я насчитала пятнадцать телефонных номеров свах и сватов. Интересно, как люди приходят в эту деликатную сферу? Ведь умение сводить людей - это призвание. Труд свахи довольно сложный и неблагодарный. Надо быть хорошим психологом и опытным полицейским одновременно. Важную роль играет не только умение чувствовать и слышать, но и способность отсеивать разных сомнительных личностей, чтобы избежать проблем и неприятностей. К тому же запросы клиентов иногда выше их возможностей. А переубедить упрямца порой практически невозможно.В царство свах меня привела подруга. Мелькал у нее перед глазами какой-то положительный пример: «И жили они долго и счастливо»... Мол, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Чем черт не шутит, убеждала она меня, хотя в ее случае произошло неприятное свидание вслепую, организованное устроительницей судеб. К ней, тридцатилетней, пришел на встречу дедуля лет 78. Подруга описывала его как «бодрящегося морщинистого джентльмена с дрожащим голосом и подгибающимися коленями». Все рассказывал о своих успехах в профессиональной деятельности и прошлых молодых возлюбленных...Лично меня общение со свахой повергло в шок. Женщина с нездоровым энтузиазмом почему-то пыталась выяснить, чем я владею и какой собственностью буду обладать в будущем, словно наличие движимого и недвижимого имущества - единственный критерий отбора потенциальных невест и залог будущего семейного блаженства.Откровенно говоря, ассортимент кавалеров у казанских свах довольно бедный. Кое-кто из «жрецов Гименея» откровенно пожаловался, что одиноких женщин больше, чем одиноких мужчин. Поэтому приходится заниматься поиском кандидатов среди знакомых и родственников. И требования у «рыцарей», мягко говоря, нелепые: то им «невесту с автомобилем определенной марки» подавай, то непременно «рыжеволосую медсестру среднего роста».Тем не менее меня лично радует, что устроители судеб свято верят в свое дело. Они взяли на себя роль Амура и всеми силами пытаются с ней справиться. Одна сваха при личной беседе призналась мне, что в ее картотеке более трех тысяч клиентов со всей республики. А новая пара образуется... каждую неделю. «Я верю в свой успех. Иначе какой смысл этим заниматься?» - рассуждала устроительница одиноких судеб.Представительница казанского брачного агентства заявила, что в их каталоге около трехсот анкет. Там достижения не столь впечатляющие - от 5 до 25 союзов в год. Но зато каких! Со свадьбой и большим праздником. «То, что мы делаем, нужно людям. И виден реальный положительный результат нашей работы», - заявила она.Все возможноРазумеется, чудес не бывает. И вряд ли появится такая фея, которая позовет для вас принца на белом коне. Если и суждено встретить свою любовь, то она настигнет в самый неожиданный момент! А искусственно созданные ситуации и ловушки не принесут ничего, кроме тоски и разочарования. Хотя в этом мире, безусловно, возможно все. Вдруг именно вы устроите свою личную жизнь благодаря «жрице Гименея»?