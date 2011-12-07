Круглосуточный магазин: кто ходит за покупками после полуночи

На первом этаже нашего дома — продовольственный магазин (адрес и имена сотрудников не указываем по просьбе его администрации). Если идти по улице в сумерки, можно увидеть, как светятся гирлянды на окнах, завлекает прохожих неоновая вывеска «24 часа». С продавцом о своем визите договорились заранее: — Мне веселее будет. Главное — не забудьте, когда моя следующая смена, — улыбнулась сотрудница торговой точки. Почти полночь. Поднимаемся по светлым ступеням, открываем прозрачную дверь. Небольшое помещение заставлено торговым оборудованием. Стоят несколько прилавков. Чего здесь только нет! В левом углу представлены хозяйственные товары и корма для животных. Справа — автомат для продажи жвачки и холодильник для мороженого. Впереди — гастрономические товары. Есть колбасы, овощи, консервы, молочные продукты, напитки с градусом и без. А еще можно купить выпечку и что-нибудь сладкое… Напротив входной двери — кассовый аппарат. Рядом — стойки с леденцами и шоколадом. Среди всего этого изобилия стоит продавец — полненькая женщина лет 40. — Сутки через трое работаете? — Да, если не приходится подменять кого-то из коллег. — Непростой график. — Мы уже привыкли. Второй год здесь. Пока изучаем ассортимент, появляются поздние покупатели. Компания молодых ребят. Кажется, они слегка навеселе. По магазину расползается запах алкоголя и табачного дыма. Берут две пачки сигарет и большую бутылку лимонада. — Оставьте сдачу себе! — улыбается самый высокий из парней. — И хорошего настроения. Веселая компания с шумом покидает помещение. — Кто чаще всего заходит к вам по ночам? — интересуемся у продавца. — Гуляющая молодежь. Спрашивают, как правило, табак, воду, жвачки и чипсы. Ну и пьяные граждане заглядывают. Пытаются выпросить водку или пиво. — Не продаете? — Нет, за это грозит крупный штраф… Хлопает дверь. На пороге — женщина лет 25. Спешит к витрине с молочными продуктами. — Забыла купить детский творожок. Ребенок его очень любит. Пришлось выйти, чтобы утром не беспокоиться о завтраке. Выбрав нужный продукт, а заодно прихватив пачку хлебцев, молодая мама выходит на улицу. — Одна из тех, кто постоянно заглядывает, — рассказывает продавец. — Есть у нас несколько своих забывчивых клиентов. Забегают по ночам за хлебом или молоком. Слышится громкий топот. Дверь широко открывается. В помещение вваливается гражданин неопределенного возраста. Еле держится на ногах. Грязная одежда, опухшее лицо. — Подайте мне пол-литра, пожалуйста, — заплетающимся языком произносит он. — Извините, но вы на часы смотрели? В это время алкоголь запрещен к продаже, — строго говорит продавец. — Девушка, я вас умоляю. Душа сегодня плачет — надо выпить. — Нет! А если не уйдете, придется вызвать группу быстрого реагирования. — Ну вас всех… — ругается мужчина и вываливается на крыльцо. Интересуемся у продавца, как вести себя продавцу в чрезвычайных ситуациях: — Если покупатель агрессивен, угрожает или ведет себя не совсем адекватно, как справляетесь? — Раньше у нас был ночной охранник. Но теперь принято на всем экономить, — рассказывает работница торговой точки. — Осталась только тревожная кнопка. Всякое случается, конечно. Женщина вспоминает два случая нападения на здешних продавцов. Первый клиент требовал продать ему алкоголь. Получив отказ, перескочил через прилавок и стал крушить все подряд. Второй хотел получить в долг выпивку и закуску. Не найдя понимания со стороны работника магазина, разбил витрину прилавка. В обоих случаях хулиганы были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов. — И после этого хочется здесь работать? — удивляемся мы. — Куда денешься, зарплата ведь хорошая. Хозяин не обижает, всегда идет нам навстречу. — А кто несет ответственность за нанесенный ущерб? — В случае нападения агрессивных клиентов из нашей зарплаты ничего не вычитают. В течение последующих 20 минут магазин посетили две припозднившиеся подруги и еще одна стайка веселой молодежи. — В темное время суток клиентов меньше? — интересуемся у продавца. — Раз на раз не приходится. Но по ночам в выходные и праздники народа иногда бывает не меньше, чем днем. Люди расслабляются… Постояв еще немного среди витрин и холодильников, чувствуем, что накатывает сонливость. Решив, что самое интересное мы уже увидели, прощаемся с продавцом и отправляемся к выходу…