Монолог алкоголика: бывших не бывает, есть осознанно не пьющие

45-летний Антон Павлов (имя и фамилия вымышленные) 15 лет своей жизни провел в пьяном угаре и последние 10 лет живет в трезвости. Мы встретились с ним по его просьбе, после того как в «Казанских ведомостях» вышло интервью с наркологом. «Прочитал, возмутился, хочу внести ясность», - заявил он. Далее его рассказ.Я родился и рос до 10 лет в деревне. Что такое водка, узнал в 5 лет. Дома праздновали что-то, и я, малой, схватил со стола стакан, думая, что это вода. Глотнул, горло обдало огнем, закашлялся. Чуть погодя захорошело, стало весело, голова закружилась. С той поры в голове осталась четкая установка: водка - это хорошо, весело.В 10 лет, когда мама развелась с отцом из-за его пьянства, мы с ней и сестрой переехали в город. Новая школа, одноклассники, друзья во дворе. Учителя строгие, придираются, двойки ставят. Школу стал пропускать. Пока мама была на работе, вместе с дворовыми пацанами учились взрослой жизни: курили, пили пиво, вино. Кичились друг перед другом, кто сколько выпьет.С тех пор прошло больше 30 лет, из нашей компании в живых остались только я и мой сосед Павел. Остальные по пьянке погибли: кто под машину попал, кто сгорел во время пожара, кто бомжевал и сгинул безвестно.С горем пополам закончил 8 классов, пошел в ПТУ на слесаря-сантехника. Но разве до учебы было? С утра в училище уже приходил подшофе, с обеда уходил с друзьями, а потом до позднего вечера мы сидели теплой компанией. И как-то деньги на это дело находились.Мама бедная надеялась, что армия меня перевоспитает. Нет. Попал я в стройбат, и мы занимались только тем, что два года строили что-то офицерам и их родне. Как водится, нас угощали. Что интересно, в любом месте находил себе единомышленников, быстро сколачивал компанию таких же любителей выпить.После службы в армии какое-то время отдохнул, встретился с девушкой, как казалось, полюбил. Она забеременела, женился. Моей трезвости хватило как раз до рождения сына. Начал обмывать ножки - и понеслось! 15 лет пьяного угара. Трезвые дни были как короткие проблески. Даже две кодировки не помогли преодолеть тягу к алкоголю.В этих проблесках я переходил с одной работы на другую. Начинал водителем на хорошем заводе, в конце концов скатился до дворника в какой-то шараге, где мне платили мизерную зарплату и разрешали жить в вагончике. А мне больше и не надо было. Собутыльников всегда находил, нехитрую закуску тоже. Жена к тому времени со мной развелась, сына не видел уже много лет. Бывшая даже на алименты не подала, только бы со мной не видеться.Наверное, закончил бы жизнь в канаве или меня прикончил какой-нибудь собутыльник, но тут в хозяйстве, где работал дворником, сменился начальник. В первый же день он заявил, что не потерпит моих пьянок. А на следующий день вечером посадил в свою машину и повез в наркологическую клинику.- Либо ты лечишься, либо сгниешь под забором, держать у себя не стану, - заявил он мне.До сих пор не знаю, почему послушался его. Возможно, на небесах решили сжалиться надо мной, дали чуток разума. Месяц пролежал в клинике. Первую неделю из палаты почти не выходил, а потом прослышал, что здесь же, в больнице, проводят курсы реабилитации. Пошел, чтобы разогнать скуку, но в первый же день понял - это то, что мне надо.Именно там я узнал, что вовсе не изгой, не отброс общества, не слабовольная тряпка, которая не может бросить пить. Алкоголизм - это болезнь, которая проявляется не у каждого. Врачи объяснили, что зависимость появляется у тех, кто с детства как бы запрограммирован на употребление алкоголя, рос в среде, где пили часто и много. В зависимость погружаются те, кто еще ребенком был предоставлен сам себе, родители не занимались им, не развивали его способности.И это действительно было так. В нашей семье водка на столе было нормой. Пьяный отец после работы, в выходные, в праздники. Да и мама не прочь была опрокинуть стопочку, чтобы отцу меньше досталось. Ни одни семейные посиделки не обходились без бутылки. Так было всегда!Я не знал, как можно было на трезвую голову общаться с друзьями (их и не было, только собутыльники). Когда трезвел на короткое время, старался быстрее напиться до бессознательного состояния, чтобы только не видеть своего убогого положения. В итоге остался ни с чем и стал никем.Курс реабилитации закончился, и передо мной встал вопрос: кодироваться или принять осознанную трезвость, пойти к анонимным алкоголикам? Выбрал второе и вот уже 10 лет ни одного дня не пожалел о своем решении. Конечно, было непросто, приходилось преодолевать тягу, когда при виде того, как другой человек выпивает, во рту аж судорогой сводило от желания. Спасали группы, где каждый может высказаться, поделиться своим душевным состоянием.Вот спрашивают: неужели человек не может бросить пить, зная, что он мучает родных, убивает себя? А вы спросите рыбака, который лезет на весенний лед, чтобы поймать захудалую рыбешку, почему он в этот момент не думает о семье, детях, которые могут осиротеть, если он утонет? Потому что это психологическая зависимость, которую человек не может преодолеть. Можно только осознанно контролировать ее, и делать это всю жизнь.Бывших алкоголиков не бывает. Человек может десятилетиями не пить ни грамма алкоголя, но если вдруг решит, что обрел стойкость и может себе позволить рюмочку, рискует сгореть от алкоголизма всего за неделю. Как говорят анонимные алкоголики, одной рюмки нам много, две мало.Трезвея, я пришел еще к одному открытию, которое поразило. 60 процентов выздоравливающих от алкоголизма и находящихся в браке, независимо от того женщина это или мужчина, разводятся на первом году трезвости.Пьющим человеком легко манипулировать, как на коротком поводке, держать на чувстве вины. К тому же в алкогольном тумане он как бы выпадает из жизни, не замечает, что творится вокруг него, какой человек живет с ним. Отрезвев, начав анализировать, думать, понимает, что партнер за это время стал чужим человеком. Если нет любви, нет желания у жены или мужа выздоравливающих заниматься в группе созависимых, то пара обязательно распадется.Свою вторую супругу я нашел среди анонимных алкоголиков. Вначале подолгу беседовали, как бы прощупывали друг друга. Честно и искренне рассказали о прошлой жизни. Сейчас мы вместе 7 лет. Я продолжаю работать на прежнем месте, только уже монтажником ПВХ-окон. Директор, который отвез к наркологу, поверил мне, дал возможность учиться, работать. У жены тоже все хорошо, у нас растет дочка, ей 5 лет. Мы с супругой на каждом углу не кричим, как бросили пить, но и не скрываем. Если кто-то попросит помощи, советом, опытом всегда готовы поделиться.