Официально: при крушении вертолета погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин

Сегодня в авиакатастрофе под Казанью погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщается на сайте Государственной Думы РФ. На месте работают спасатели Лаишевского ПСГ, а также следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте. Айрат Хайруллин являлся президентом Национального союза производителей молока и зампредом комитета по аграрным вопросам в Госдуме.