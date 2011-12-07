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Официально: при крушении вертолета погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин

Трагедия случилась сегодня под Казанью.
Сегодня в авиакатастрофе под Казанью погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщается на сайте Государственной Думы РФ.  На месте работают спасатели Лаишевского ПСГ, а также следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте. Айрат Хайруллин являлся президентом Национального союза производителей молока и зампредом комитета по аграрным вопросам в Госдуме.
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