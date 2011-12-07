В рядах защитников Родины стояли женщины Татарии

По данным мемориала «Книга Памяти» в парке Победы Казани, на фронтах с 1941 по 1945 год погибло около тысячи дочерей нашей республики. Судьба многих из них неизвестна даже родным. Хотелось бы напомнить хотя бы о некоторых. Первыми, кто попал в списки боевых потерь, были санитарки и связистки пограничных застав. Десятки тысяч военнослужащих женщин оказались в плену. Среди тех, кто умер в фашистских лагерях, были 18-летний ефрейтор службы ПВО Бреста Алеутдинова Клавдия Михайловна из Мамадышского р-на и 25-летняя уроженка Набережных Челнов Серикова Александра Михайловна. 9 сентября 1941 года в боях на Западной Двине погибла связистка из Октябрьского р-на Нуризьян Шисвалеева, которой был 21 год. А через месяц в с. Темрюк под Донецком погибла медсестра из Казани Перельцвайг София Иосифовна. В 1941 году в блокадном Ленинграде погибли сотрудницы рабочего батальона из с. Старые Гардали Галия Мусифуллина и Зайнап Сахабутдинова. А во 2-й ударной армии, которая пыталась прорвать блокаду города на Неве, была связисткой 20-летняя Лидия Андриянова из Казани. Как и многие ее землячки из 285-го полка связи, она погибла в районе Мясного Бора Новгородской области. При выполнении разведзадания на территории Ленинградской области под Лугой погибла Тася Симберг из Бугульмы. В битве под Москвой отдали молодые жизни фельдшер из Муслюмово Фатима Габдурахманова (погибла в Волоколамске) и красноармеец 72-го гвардейского кавалерийского полка Шахдар Минхазиева из актанышской деревни Ильтимирово (погибла в Сталиногорске). «Боевым награждается орденом...» При выполнении долга погибали на передовой или в прифронтовой полосе и медсестры, и военврачи. Баязитова Софья (Сююмбике) Мирзагитовна, 1923 г. р., уроженка Набережночелнинского р-на, мобилизованная Сталинским РВК Казани, умерла от ран 5 ноября 1943 года в дер. Королевщине Меховского р-на Витебской области. Перед самой смертью она была награждена орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». В наградных листах отмечалось, что старшина медслужбы 1195-го стрелкового полка 360-й стрелковой дивизии Баязитова под огнем противника вынесла с поля боя 45 бойцов и троих офицеров с их личным оружием, сама ходила в атаку с винтовкой в руках. Погибли капитаны медслужбы Зубарева Антонина Михайловна, 1918 г. р., из Казани и Хамитова Амина Галяевна, уроженка дер. Чемяк Дубъязского р-на; военврачи 3-го ранга Вальдман Ирина Ивановна, 1919 г. р., Жданова Наталья Алексеевна, 1905 г. р., Писарева Антонина Ивановна, 1919 г. р., Баталова Марьям Кабировна, 1920 г. р., из Больше-Тарханского р-на; военврач 2-го ранга Тумашева Джемал Гирфановна, 1903 г. р.; ст. врач полка Камалова Халида Нурулловна, 1914 г. р.; мл. врач полка Борисова Вера Александровна, 1918 г. р., врачи Алексеева Екатерина Александровна, 1917 г. р., Трофимова Ирина Александровна, 1909 г. р., Чегодаева Клавдия Яковлевна, 1921 г. р.; медсестры Попова Александра Ивановна, 1919 г. р., Лаврова Агрипина Захаровна, 1916 г. р., из Нурлатского р-на, Леонтьева Вера Георгиевна из Нижнекамска, Антипина Мария из Мамадыша. Чудом уцелела в страшном горниле войны мобилизованная Кировским военкоматом Казани уроженка Башкирии старший военфельдшер Любцева Ирина Лукьяновна. Будучи командиром эвакоотделения 324-го медсанбата 25-й стрелковой дивизии, она в августе 1941 года была награждена орденом Ленина. Представляя ее к награде, командир дивизии Ушинский зафиксировал: «Любцева со своим медпунктом была окружена врагом и отрезана от полка. Она нашла подвальное помещение и укрыла в нем до 250 раненых, перетаскивая их с поля боя. При выходе из окружения под огнем противника организовала эвакуацию раненых на машинах. При налете вражеской авиации прятала их в лесу. В результате только трое из них получили повторное ранение». В октябре 1944 года Ирина Лукьяновна награждена орденом Красной Звезды за то, что организовала эвакуацию 1400 раненых в тыл для лечения. Посчастливилось вернуться домой и старшему сержанту медслужбы из Кировского р-на Казани Романовой Марии Константиновне. Оказавшись на фронте в 19 лет, она была военфельдшером дивизиона 211-го артиллерийского полка. В феврале 1945 года командир полка Ворко ходатайствовал о награждении ее орденом Красной Звезды за то, что она под сильным артиллерийским огнем вынесла с поля боя тяжело раненного политрука части и еще 19 бойцов и офицеров. А в апреле 1945 года Мария Романова награждена орденом Красного Знамени за спасение жизни еще 32 солдат и офицеров, при этом сама была тяжело ранена. Летчицы и морячки Татарии О легендарных летчицах того времени написаны книги. Широко известно о Герое Советского Союза Сыртлановой Магубе Гусейновне, жившей после войны в Казани. В том же 46-м гвардейском ночном бомбардировочном Краснознаменном Таманском полку штурманом звена служила уроженка Елабужского р-на Костина Татьяна Дмитриевна. В наградном листе на орден Красного Знамени зафиксировано: «На фронте с января 1943 г. Произвела 402 боевых вылета с налетом 532 часа. После награждения в 1944 г. орденом Отечественной войны 2-й степени сбросила по войскам противника 37000 кг бомб и свыше 500000 листовок. В результате ее бомбовых ударов в стане врага вызвано 19 очагов пожара, 40 взрывов, повреждено 2 переправы, уничтожен прожектор». Не случайно фашисты боялись наших «рус фанер» По-2 и звали летчиц ночными ведьмами. Меньше известно о тех, кто обеспечивал полеты. Так, 3 июля 1942 года при бомбардировке в г. Коротояке Воронежской области трагически погибли служащие 740-го батальона аэродромного обслуживания Иванова Вера Васильевна, Круглова Зоя Ивановна и Новикова Мария Степановна, мобилизованные на фронт из Мензелинска. Трагична судьба и матросов теплохода «Татария», попавшего под вражеский обстрел 4 августа 1942 года на Волге недалеко от Сталинграда. Вместе с командой погибли служившие на пароходе Чадина Матрена Анатольевна, Козлова Раиса Ивановна и юная Анастасия Лашманова. Все они были из Чистополя. При подрыве другого парохода на мине у берегов с. Ветлянка (ныне Волгоградская область) погибла и 18-летняя морячка Нина Гоголева из с. Шумково Рыбно-Слободского района. Краснофлотец ПВО Северного флота Надежда Железнова из Куйбышева (ТАССР) погибла на посту 20 января 1944 года в Мурманске. Не вернулись из боя, погибли от ран В мае 1943 года в дер. Мшага под Великим Новгородом погибла связистка Анна Хатковская из пестречинской деревни Петрово. Через 4 месяца в боях за ту же деревеньку погибла красноармеец 337-го пулеметного батальона Сычева Елизавета Ивановна, родившаяся в 1916 году в дер. Протопопово Буинского р-на. При освобождении Малой Вишеры получила смертельное ранение пулеметчица Валя Страхова из Казани. Не уступали в мужестве однополчанам и наши землячки-танкисты. В бою под Калугой в 1943 году погибла радист 248-й танковой бригады Нина Ершова. Мама 19-летней девушки жила в с. Новотроицком Альметьевского р-на. В 1944-м под Харьковом смертельно ранена сержант 31-й танковой бригады из Казани Елена Макарова. А юному танкисту 59-й бригады Зинаиде Нефедовой из верхнеуслонского села Соболевского довелось дойти до Польши. В марте 1945 года она умерла от ран в г. Прейсиш-Стадгард. Были наши девушки и в штрафных ротах. Неизвестно, какое воинское преступление совершила 20-летняя Мария Горшунова из Казани, но документально зафиксировано, что вину она «смыла своей кровью» 19 мая 1943 года. Похоронена в дер. Ожигово Калужской области. В одной могиле у дер. Демехи Речицкого р-на Гомельской области похоронено 6 бойцов орудийного расчета 41-го зенитно-пулеметного полка ПВО из Татарии: Андриянова Мария Антоновна из аксубаевского села Старое Мокшино, Воробьева Мария Трофимовна из дер. Ивановки Бугульминского района, Зиганшина Мусаббиха (1921 г. р.) из дер. Мукмин-Каратай Лениногорского р-на, Красноперова Елена Гавриловна (1924 г. р.) из агрызской деревни Старая Чекалда, Макушева Клавдия Петровна (1916 г. р.) из дер. Полянки Рыбно-Слободского р-на, Матвеева Евдокия Андреевна из апастовского села Починок-Енаево. Все они погибли 26 марта 1944 года. Есть в трагическом списке и дочери Татарии, которые умерли от ран в родной столице. Анастасии Борисовой из с. Старые Челны Октябрьского р-на было лишь 19 лет. А Ольга Танцурина из с. Васильевка дожила до своего 20-летия и победы, но умерла 20 февраля 1947 года - раны дали себя знать. Обе похоронены на Арском кладбище Казани. Но могил их уже не найти, как и 4500 могил других красноармейцев, умерших в казанских госпиталях в военное лихолетье. Вот почему так важно помнить наших бабушек и дедушек, отдавших самое дорогое, чтобы родная страна существовала как государство, чтобы рождались дети и вырастали новые поколения. Михаил ЧЕРЕПАНОВ, председатель татарстанской ассоциации «Клуб воинской славы»