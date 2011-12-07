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Вероника Кудерметрова сыграет за сборную России в матче «Кубка федераций» против Румынии

В сборной России Кудерметова заменила травмированную Анастасию Павлюченкову.
Татарстанская теннисистка Вероника Кудерметрова заявлена за сборную России на командный матч против сборной Румынии в «Кубке федераций». Об этом сообщает пресс-служба федерации тенниса России. Она сыграет в двух личных встречах. 7 февраля она сыграет с Анной Богдан, а 8 февраля – с Еленой-Габриэлой Русе. В сборной России Кудерметова заменила травмированную Анастасию Павлюченкову. Матч против Румынии пройдет в румынском городе Клуж-Напока. Победитель матча выйдет в финал, который пройдет 14-19 апреля в Будапеште.
КВ
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