Вероника Кудерметрова сыграет за сборную России в матче «Кубка федераций» против Румынии

Татарстанская теннисистка Вероника Кудерметрова заявлена за сборную России на командный матч против сборной Румынии в «Кубке федераций». Об этом сообщает пресс-служба федерации тенниса России. Она сыграет в двух личных встречах. 7 февраля она сыграет с Анной Богдан, а 8 февраля – с Еленой-Габриэлой Русе. В сборной России Кудерметова заменила травмированную Анастасию Павлюченкову. Матч против Румынии пройдет в румынском городе Клуж-Напока. Победитель матча выйдет в финал, который пройдет 14-19 апреля в Будапеште.