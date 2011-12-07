Эстафета флага WorldSkills Kazan 2019 посетит 24 региона России и объедет весь Татарстан

Эстафета флага WorldSkills Kazan 2019 затронет 24 российских региона Российской Федерации, а также объедет 43 района Татарстана и два города республики. В ближайшее время флаг мирового чемпионата посетит Салехард (19 марта), Ярославль (8 — 10 апреля) и Листвянку (конец апреля). Финальной точкой Эстафеты флага WorldSkills станет церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в Казани в 2019 году. Старт эстафеты был дан в 2017 году в Сочи. С этого времени флаг уже успел посетить 20 стран мира, где также прошли мировые чемпионаты профессионального мастерства, Международную космическую станцию и большую часть российского маршрута.Эстафета флага WorldSkills Kazan 2019 включает чествование флага на церемониях открытия или закрытия региональных, корпоративных или отраслевых чемпионатов, а также посещение колледжей, ведущих учебных заведений, производственных площадок и знаковых мест регионов. Кроме того, она включает встречу с чемпионами WorldSkills, организацию выставки «Эстафеты Флага WorldSkills» и официальную церемонию посвящения в послы WorldSkills Kazan 2019.