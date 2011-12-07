Флаг WorldSkills продолжает свое путешествие по России

Напомним, старт российского этапа Эстафеты состоялся в августе 2018 года на Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Южно-Сахалинске. Российский этап Эстафеты проходит в рамках корпоративных и отраслевых чемпионатов и затрагивает все центры федеральных округов. В рамках этого этапа флаг посещает 24 субъекта Российской Федерации – регионы лидеров промышленности и крупнейшие предприятия Российской Федерации, а затем совершит путешествие по Республике Татарстан. Финальной точкой Эстафеты Флага WorldSkills станет церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в г.Казани в 2019 году.Эстафета флага WorldSkills началась в 2017 году. Флаг был торжественно передан городу-организатору Казани на церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills Abu Dhabi 2017. Затем его доставили в Сочи – там был официально дан старт проекту «Эстафета флага». В декабре 2017 года флаг был отправлен на Международную космическую станцию, где провел более двух месяцев до возвращения на Землю в конце февраля 2018 года. После старта международного этапа Эстафеты в Мадриде флаг отправился в путешествие по 20 странам, которые ранее принимали у себя чемпионаты мира по профессиональному мастерству.Флаг побывал в Германии, Нидерландах, США, Республике Корея, Объединенных Арабских Эмиратах, Португалии, Финляндии, Франции, Ирландии, Швейцарии, Австралии, Канаде, Италии, Бельгии, Великобритании, Австрии, Бразилии, Японии. В Россию флаг прибыл из Китайского Тайбэя, где его чествовали на 48-м национальном чемпионате WorldSkills. В каждой стране на флаг нанесли логотипы соревнований, которые там проходили.