Минтимер Шаймиев представил гендиректору ЮНЕСКО Одре Азуле проект полилингвальных комплексов

Первый из шести запланированных полилингвальных комплексов в Татарстане примет учеников в Казани 1 сентября 2020 года. Он получит название «Адымнар – путь к знаниям и согласию». Об этом сообщил сегодня на пленарном заседании IV Всероссийского конгресса кафедр ЮНЕСКО Государственный советник РТ, специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному развитию Минтимер Шаймиев.«В этом году Татарстан приступил к строительству и созданию общеобразовательных полилингвальных комплексов, которые призваны обеспечить конкурентное образование на двух государственных языках – русском и татарском и на международном языке – английском. Первый из шести запланированных на ближайшие три-четыре года полилингвальный комплекс примет учащихся 1 сентября 2020 года. Новая школа будет открыта в Казани и будет называться “Адымнар – путь к знаниям и согласию”», – рассказал он.Проект по организации в Татарстане современного общеобразовательного комплекса предполагает создание многопрофильной школы, детсада, интерната и загородного лагеря для детей. Он был сегодня представлен генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле.Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что инновационное образовательное учреждение предполагается открыть на базе казанской школы № 165.