Мир магазинных воришек

Воровством занимаются все: и покупатели, и сотрудники магазинов. Если верить немногочисленным исследованиям, посвященным этой проблеме, лишь 5% нечистых на руку людей малоимущие. Остальные занимаются кражей просто потому, что им нравится воровать. Отдельно следует упомянуть о клептоманах. Число их среди магазинных похитителей чрезвычайно мало. Обычно нарушители закона прикрываются выдуманным диагнозом для того, чтобы оправдать себя.Благодаря большому опыту работы в сфере розничных продаж я смогла составить собственную классификацию жуликов. Начнем, пожалуй, с описания плутоватых посетителей торговых точек.Мелкие пакостникиГуляют по магазину часами. Медлительные и задумчивые, взгляд будто направлен вглубь себя. Очень осторожные: тащат недорогие товары. Их стихия - мелкие хищения. Как правило, долго присматриваются к заинтересовавшей вещи, могут несколько раз взять ее в руки, повертеть, положить на место. Оглядываются по сторонам, убеждаясь, что рядом нет охранника или продавца. Боятся камер и тесных помещений.Такие вскрывают, например, пакеты с луковичными цветами, чтобы прихватить парочку растений на свою дачу. Или отщипывают листок у фиалки, заполняют карман горстью конфет и подбирают плохо лежащую пачку жвачки.Однажды я встретила в торговом зале бабушку, выковыривавшую из подарочной упаковки... фруктовое мыло. Заметив меня, она побледнела и задрожала. Я тоже смутилась: все-таки пожилой человек... Старушка поспешно бросила косметический продукт обратно на полку и поспешила из торгового зала чуть ли не бегом.Мастера забалтыванияВ противоположность предыдущим нарушителям эти воришки очень шумные. Говорят много и долго, но практически всегда не по делу. Их задача - отвлечь внимание продавца от совершаемой кражи. Они готовы рассуждать о чем угодно: правительстве, погоде, вашей красивой блузе. А сами в это время попытаются пронести в сумке или, например, рукаве бутылочку водки и килограмм мандаринов. Если поймаете таких жуликов с поличным, они станут глядеть на вас невинными глазами, утверждая, что непременно заплатили бы за товар. Мол, просто увлеклись общением с вами и забыли обо всем на свете.Несколько лет назад в Казани промышляли мошенники. Обычные будто бы горожане обоих полов, разного возраста и типа внешности. Они размахивали перед носом кассиров крупными купюрами. Очень подробно расспрашивали о производителях, свойствах выбранного ими изделия, поставщиках, не передавая деньги работнику, находившемуся за кассой. В итоге сотрудник магазина забывал о том, что не получил плату за товар, выдавал мошенникам сдачу, а вечером обнаруживал недостачу. В итоге жулик уносил и вещь, и наличные. Мои коллеги сталкивались с подобными мошенниками. Эти встречи стоили продавцам нескольких бессонных ночей, моря слез и небольшой дыры в семейном бюджете.Рисковые ребятаЭти ведут себя нагло и грубо. Довольно агрессивны. Иногда имеют сообщников среди продавцов или кассиров. Способны действовать быстро и решительно. Долго не раздумывают, абсолютно аморальны. Если вы держите денежный ящик открытым, не запирая его на ключ, берегитесь: перепрыгнут через стойку, унесут все до копейки!Я всегда убеждала коллег не оставлять без присмотра личные вещи. Вспоминаются как минимум три украденных кошелька, два телефона и даже одна массажная расческа для волос. Представители этого типа с помощью принесенного с собой размагничивающего устройства снимают с выставленных товаров противокражные бейджи и надевают мешковатые штаны и куртки, пряча под «униформой» присвоенные вещи. Помню, как-то в примерочной одного магазина, где я трудилась администратором, вор оставил полный комплект одежды - от джемпера до нижнего белья, переодевшись во все новое с наших полок.Некоторые мамочки специально являются в молл с большой детской коляской, в которой спит ребенок. В нее отправляются консервы, сладости и даже замороженные пельмени.Если работает связка «кассир/продавец - жулик», схемы изобретаются самые разные. Например, перекладывается дорогой товар в упаковку из-под дешевого и пробивается так на кассе. Или, например, четыре бутылки марочного алкоголя и бутылка третьесортного портвейна отпускаются по цене последнего.Справиться с рисковыми ребятами поможет чистка кадров или пристрастная служба безопасности. Но если вы полагаете, что профессиональные жулики встречаются лишь среди покупателей, то глубоко заблуждаетесь! Не меньший урон торговому бизнесу наносится и сотрудниками торговой точки.На запах наживыСотрудники-воры, повторяю, связаны с рисковыми ребятами. Хотя, безусловно, встречаются и «герои-одиночки». Такие целенаправленно ищут возможность украсть. Их интересует теплое местечко со слабым руководителем и «дырявой» системой контроля. Кроме того, имеют значение актуальность и стоимость товара. Если уж тащить, то стоящее. Мелкие вещи «путешествуют» в нижнем белье или под специально приобретенным для этого случая корсетом. Более крупные размещаются во втором дне сумки.Иногда организуется тайничок, который выносится с территории магазина вместе с мусором и пищевыми отходами. Далее украденное очищается от грязи и благополучно становится собственностью жулика.Был в моей практике и такой случай: продавец гипермаркета перекидывал через забор, огораживающий складские помещения, строительные инструменты. С другой стороны ограды коробки подбирал сообщник, уносил их домой. Никто не знает, как долго злоумышленник занимался воровством, но в конце концов его поймали с поличным и завели на него уголовное дело.«Дремлющие» несуныУченые утверждают, что 10% населения планеты будут красть всегда, при любых обстоятельствах. Каждый десятый человек никогда не решится на жульничество. Остальные 80% людей имеют склонность к совершению краж. Именно их я и причисляю к данной категории воришек.Они могут и не помышлять о преступлении, даже не осознавать, что способны нарушить закон. Толчок дают определенные обстоятельства или недобросовестные коллеги, уже переступившие черту. «Все тащат, значит, и мне можно прихватить что-нибудь!» Свежие булочки за пазухой, канцтовары в косметичке, симпатичный сувенир, каким-то образом оказавшийся в излишке...Если руководство компании не думает о подчиненных, сотрудники больших магазинов решают позаботиться о себе сами. Почувствовав острый голод, съедают несколько пряников или сухарей, продающихся на развес, лакомятся колбасой и сыром, представленными в холодильной витрине. Иногда качественный товар умышленно переводится в просроченный или бракованный. Потом такая продукция выкупается сотрудниками торговой точки по чрезвычайно низкой цене.Один из самых показательных случаев, связанных с «дремлющими» несунами, произошел со мной в гипермаркете товаров для дачи, дома и сада. Если продавцы обнаруживали вскрытые клиентами пакетики с семенами или пластиковые коробки с елочными украшениями, в которых уже не хватало одной-две игрушки, оставшееся содержимое поврежденных упаковок работники забирали себе. По их словам, так меньше мучила совесть: основное преступление было совершено ранее и другими лицами. К слову, я никогда не ябедничала, лишь говорила коллегам: «Надеюсь, этого больше не повторится!»Видимо, человеческая природа такова, что нам очень трудно удержаться от соблазна и не пойти на поводу у собственной слабости. Конечно, многие владельцы бизнеса закладывают определенный процент потерь в продажную стоимость изделий: увеличивают торговую наценку до 5% от стоимости товара. Но и это ухищрение не спасает от убытков. Масштабы воровства поистине грандиозны. Поэтому хотелось бы напомнить всем читателям: решаясь на хищение, вы отнимаете честно заработанные деньги не только у обезличенных хозяев торговых сетей, но и у обычных людей, пытающихся выжить и прокормить семью. А иногда наказываете и самих себя.Именно рядовые сотрудники магазина, какими можете оказаться и вы, расплачиваются своими кровными за недостачу. Стоит ли унижать себя и так не уважать коллег или соседей, чей труд должен быть справедливо вознагражден и оценен по достоинству?Бороться с воровством дорогоГоворит управляющая одним из казанских магазинов Фарида Бакиева (стаж работы 21 год):- В торговле воруют каждый день. И воруют всюду. В стоимость товара, безусловно, закладываются дополнительные проценты (от двух до пяти) на компенсацию будущих потерь. Но ситуацию это, увы, не спасает. Сумма недостачи удерживается с материально ответственных лиц - рядовых сотрудников магазина.Поймать же клиента-жулика удается не всегда. Даже если нарушитель схвачен, обычно его просто штрафуют, и он снова возвращается к своему любимому занятию. Кроме того, заниматься предотвращением преступления небезопасно. В последнее время участились случаи нападения на продавцов наркоманов и лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Если ловят с поличным нечистых на руку сотрудников, то сразу их увольняют и сообщают о происшествии в органы внутренних дел.Мой опыт показывает - бороться с воровством дорого. Поможет увеличение штата и установка серьезного противокражного оборудования.