Президент Татарстана и гендиректор ЮНЕСКО в Казани вручили премии в номинации «Женщина-мать»

Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле приняли участие в церемонии награждения лауреатов республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». Мероприятие проходит в Большом концертном зале имени С. Сайдашева.Минниханов и Азуле наградили победительниц в номинации «Женщина-мать». Ими стали Миляуша Зарипова (Казань), Татьяна Михайлова (Нурлатский район), Гульшат Бахтегараева (Сармановский район) и Евгения Селезнева (Набережные Челны).«Женщина играет большую роль в обществе, и вообще вся наша жизнь связана с семьей. Вы самые активные и продвинутые, вносите вклад в развитие своих населенных пунктов, Татарстана и России. Спасибо за то, что вы есть», – обратился Президент РТ к собравшимся.Одре Азуле в свою очередь заметила, что ей повезло посетить столицу Татарстана накануне такого праздника, как Международный день женщин. «Я особенно счастлива, потому что один из приоритетов ЮНЕСКО – равенство между мужчиной и женщиной. Чтобы женщины могли делать свой выбор, решать свою судьбу. Мы ведем битву за качественное образование женщин. Я уверена, что мы можем рассчитывать в этом плане на Россию и на Татарстан», – подчеркнула она.Конкурс «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» стартовал в ноябре прошлого года с традиционного первого этапа – приема заявок на уровне муниципальных образований. Всего в оргкомитет было подано свыше 600 заявок по десяти номинациям. В этом сезоне самыми многочисленными по количеству участников стали номинации «Женщина – культура и духовность» и «Моя судьба – моя профессия».