Результаты ЕГЭ-2019 повлияют на цвет аттестата

По данным на 1 марта, в этом году выпускные экзамены будут сдавать 17816 татарстанцев, 16395 из них - выпускники-2019. Обязательных экзаменов, как и в предыдущие годы, два - русский язык и математика. Фактически кампания по прохождению итоговой аттестации за 11 лет обучения уже началась: школьники написали сочинение (изложение), которое является допуском к экзамену. По словам Рафиса Бурганова, в первую волну, 5 декабря, незачет получили 35 человек, одного поймали на использовании телефона. Во вторую волну из 100 человек с сочинением не справились двое. Последняя попытка сдать сочинение (изложение) будет 8 мая.Одним из нововведений этого года стало условие, по которому выпускники могут сдавать только один экзамен по математике: либо базовый, либо профильный. Выбрать другой уровень учащийся сможет только при пересдаче. А выпускники прошлых лет имеют возможность сдать экзамен лишь профильного уровня.В этом году ряд изменений претерпели контрольно-измерительные материалы (КИМ). Отметим, что не изменились КИМ по математике, географии, химии, физике, информатике. А вот в сочинении по русскому языку для предотвращения заучивания шаблонов выпускников ждет новый текст, а также осуществляется проверка функционального, смыслового чтения. В заданиях по обществознанию были усовершенствованы формулировки заданий и система оценивания мини-сочинения, которая исключает использование домашних заготовок.По истории введены дополнительные инструкции по выполнению заданий, которые должны предотвратить переписывание текста источника вместо ответа на поставленный вопрос. А в экзамен по иностранному языку добавлена альтернативная тема сочинения-рассуждения «Мое мнение».Досрочный период сдачи выпускных экзаменов стартует 20 марта, основной - с 27 мая. Также предусмотрены резервные дни с 17 июня. В основной период будут задействованы 83 пункта приема экзаменов. В них 1395 аудиторий (на 20850 человек), оборудованных системой видеонаблюдения в режиме онлайн и рамками металлодетекторов. К проведению государственной итоговой аттестации в этому году привлекут 6741 педагога.- Общественное наблюдение будут проводить студенты вузов, по два на каждом пункте приема экзаменов. Это специально обученный отряд волонтеров. Каждая аудитория также будет просматриваться в режиме онлайн наблюдателями регионального и федерального уровня, - напомнил Рафис Бурганов.Записи из аудиторий в общем доступе будут храниться до 1 марта следующего года.- Видеокамеры установлены так, что ребят видно в любой точке. Если дети начинают хитрить, например, достают шпаргалки или что-то еще, все это видно, - предупредила Наталья Гречанникова.После просмотра видеозаписей ставятся метки, если экзаменуемый, например, часто залезает к себе в рукав или смотрит под стол.- Основные нарушения детей - это попытка пронести с собой гаджеты или информационные материалы. На что только не идут - и дополнительные карманы, и подкладка в обуви! - возмущалась руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования.Она напомнила, если выпускник пронес с собой гаджет и даже сумел им воспользоваться, но был пойман, то работа будет аннулирована без права пересдачи в текущем году. Также последует привлечение к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ со штрафом 3 - 5 тысяч рублей. Каждый год в Татарстане с экзаменов удаляют 4 - 5 хитрецов. Более того, Рособрнадзор имеет право аннулировать результаты ЕГЭ выпускника, если при просмотре записей выявит факты нарушений, отчисление из вуза последует незамедлительно.Право повторно пересдать экзамены в этот же цикл получат те, кто не смог справиться с заданиями обязательных предметов. Также второй шанс есть у выпускников, кто не явился на ППЭ по уважительной причине, и тех, кто не завершил выполнение экзаменационных заданий по уважительной причине.Каким предметам отдают предпочтение выпускники этого года? На первом месте обществознание - его выбрали 6481 человек, что на 285 меньше по сравнению с 2018 годом. Вторым по популярности является ЕГЭ по физике - 4171 человек. Замыкает тройку биология - ее выбрали 3067 экзаменуемых.- По сравнению с 2018 годом увеличилось количество выпускников, сдающих химию, английский язык, ИКТ, - подчеркнул Рафис Бурганов.Результаты ЕГЭ теперь влияют и на получение аттестата с отличием. Помимо пятерок по всем предметам учебного плана теперь выпускникам нужно набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому и профильной математике или не менее 5 баллов по базовому уровню. Если выпускник, претендующий на медаль и аттестат с отличием, не справится с экзаменами на должном уровне с первой попытки, то теряет право получить такой аттестат.