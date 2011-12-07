Цветочные феи к 8 Марта готовы!

Самым беспроигрышным вариантом остаются цветы. Прекрасный букет - традиционный символ Международного женского дня. Владельцы флористических салонов и магазинов используют все свои ресурсы для того, чтобы получить максимальную прибыль. Согласно неофициальным данным, доход, получаемый ими в первую половину марта, составляет около 15% годового оборота цветочного рынка России.«КВ» побывали на Московском рынке Казани, чтобы увидеть, как проходит подготовка к 8 Марта, что могут предложить цветочные киоски в этот чудесный и всеми любимый праздник.Цветочные ларьки выстроились в ровную линию вдоль дороги. Из мутноватых окон выглядывают пестрые бутоны. Интересуемся ценами. Роза - 100 - 150 рублей, хризантема кустовая и одноголовая - 130 и 200 рублей соответственно. Самые дорогостоящие растения - это лилии (250 рублей за штуку), а самые доступные - ирисы (60 рублей за цветок).То и дело открываются двери магазинчиков, и из них выскакивают продавцы, словно огромные фигурки на пружинке. Громкими чуть надтреснутыми голосами зазывают потенциальных клиентов.- Молодой человек, к нам загляните, пожалуйста! - кричит тепло одетая пышная барышня.- У нас самые свежие и недорогие букетики! - вторит ее соседка, завидев солидного джентльмена, выходящего из дорогого автомобиля.Мужчина немного колеблется и уходит в сторону той, чья улыбка шире и доброжелательнее.- Всегда так работаете? - спрашиваем. - Покупателей заманиваете?- Конечно, - бодро отзывается продавец. - Мы милые цветочные феи. Кое-кто вообще о празднике забыл. Так мы напомним!По периметру рынка разбросаны лотки и складные витрины. Продавцы предлагают мимозы. Кажется, само небо обрызгало улицу медовыми каплями солнечного света. Цена на желтые растения варьируется от 50 до 200 рублей - в зависимости от пышности и высоты букета. С машин торгуют тюльпанами: изящные бутоны как будто еле слышно издают мелодию ранней капели. Средняя цена цветка - 60 рублей.Женщины тоже заходят в цветочные павильоны. Представительниц прекрасного пола здесь даже больше, чем мужчин. Видимо, женщины сентиментальнее.- Я уже лет десять одинока, - сетует дама в сером пальто, выбирающая герберы. - Что же теперь, без праздника остаться?- А я мамочку хочу порадовать, - откровенничает девушка лет 18. - Возьму для нее самые красивые и яркие орхидеи.Подмечаем, что дамы, купившие букеты, и сами расцветают, становятся моложе. Лица их добреют и светлеют.Заглядываем внутрь павильончиков. От пестрого калейдоскопа красок закружилась голова. Растения будто застилают помещения ковром с неоднородной текстурой. Предлагаются букеты на любой вкус и кошелек. Самый бюджетный вариант - букет из одного цветка (например, лилии или хризантемы) - обойдется вам в 150 - 200 рублей. Стоимость роскошных композиций ограничена лишь вашей фантазией. Мы обнаружили готовые букеты за 5 - 6 тысяч рублей.- Как много цветов! А экзотические найдутся?- У нас отыщете все: от гвоздик до ландышей! А если чего-то и не имеется в наличии, доставим под заказ! Удовлетворим любой каприз, - сияет продавец.Растения свежие и душистые. Ассортимент богатый. Постарались цветочники на славу - к 8 Марта готовы!