В Казани выставлен на продажу развлекательный комплекс

В столице РТ на продажу выставлен развлекательный комплекс, расположенный на ул. М. Гафури. Соответствующая информация размещена на сайте бесплатных объявлений. На продажу выставлены все помещения развлекательного комплекса, куда входят кафе, рестораны, кинотеатр, боулинг, аттракционы, парковочная площадка на 300 автомобилей и земельный участок площадью 10 тыс. кв. метров. Объект оценивают почти в 1,3 млрд рублей. В объявлении отмечается, что это «самый масштабный в Поволжье крытый парк аттракционов».