История отчаянной девушки из военной контрразведки

Путь на службу

Родилась Нина Тимофеевна 26 ноября 1919 года в селе Кашино Сухоложского (теперь Богдановичского) района Свердловской области. Она была третьим ребенком в семье Тимофея Шишкина. Он служил в Красной армии и о рождении дочки узнал из письма жены, но дочь так и не увидел. Тимофей Алексеевич погиб — был расстрелян белогвардейцами. А его жена умерла в декабре 1920 года. Три их дочери остались сиротами: старшая Харитина 12 лет, Екатерина 9 лет и Нина в возрасте чуть больше года. Воспитывала девочек родная тетя Парасковья Алексеевна — очень строгая, верующая женщина. Опекуном стал брат папы Иван Алексеевич Шишкин. Позже Нину на воспитание взяла старшая сестра Харитина, в то время она уже была замужем. Жизнь была трудная, но они с мужем дали возможность девочке закончить 7 классов. После окончания школы Нина поступила работать корректором в редакцию газеты Сухоложского района.

Когда началась война, отчаянная девушка сразу же пошла в военкомат с просьбой отправить ее на фронт. Ей было 22 года. На работе и дома все ее отговаривали, и никто не верил, что эту худенькую небольшого роста девочку возьмут на фронт. Но оперуполномоченный из Сухого Лога походатайствовал о зачислении Нины в особый отдел. После различных проверок в ноябре 1941 года Нина Шишкина была принята секретарем-машинисткой особого отдела НКВД 167-й стрелковой дивизии, с которой прошла всю войну.

Боевое крещение

Дивизия, в которую Нина Шишкина пришла воевать добровольцем, вступила в свой первый бой 21 июля 1942 года у села Большая Верейка Воронежской области. Нину вызвал начальник отдела капитан госбезопасности и приказал ей отвезти в штаб солдата-самострела. Он дал ей в сопровождение двух солдат и предупредил: «Смотри в оба!»

Когда стали подъезжать к Большой Верейке, попали в зону обстрела. Спокойный и рассудительный шофер Николай Чивриков закричал: «Быстро выпрыгивай!» Только успели отбежать, как в машину попал снаряд, от нее остались искореженные железки и воронка. Всех осыпало осколками. Удивительно, но Нина, шофер и сопровождавшие остались живы. Только солдат-самострел скончался на месте от осколочного ранения.

Ловля немецкого офицера на «живца»

Нина Шишкина была красивой девушкой, но в подразделении с проявлениями любви и нежности было строго. Однажды кто-то из солдат принес ей букетик полевых цветов. Увидевший это начальник штаба дивизии Лев Залманович Певзнер (казавшийся молодым солдатам стариком, ему было лет 50) сказал как отрезал: «Разжалую всех и сошлю в штрафбат. Цветочки будете дарить после войны!»

— В 1944 году проходила операция, в ходе которой необходимо было захватить одного немецкого офицера, обладавшего определенными сведениями. И хотя это была не совсем обычная операция для подразделения, но выполнить ее было нужно. Решили выманить фрица на «живца»: я и еще одна девушка, знавшая немецкий язык, Ася Панова, были экипированы в нарядные платья и туфли. Для меня на войне обувь была большой проблемой, ведь это были только сапоги, а нога была 35-го размера. Но туфли подходящие нашли! — рассказывала Нина Тимофеевна. — Мы должны были подсесть в ресторане к этому офицеру и вывести его с собой. Безусловно, страшно и опасно. Задание было выполнено. После операции у нас туфельки забрали обратно. Мы с Асей даже всплакнули из-за этого.

Бесстрашный часовой

В ноябре 1942 года 167-я стрелковая дивизия стояла в обороне в Воронежской области. Блиндаж особого отдела был рядом с блиндажом командира дивизии. Нина стояла на посту. Около 2 часов ночи она заметила, что в ее сторону по территории штаба дивизии движется машина. Взмахнув автоматом, крикнула: «Пароль!» В ответ прозвучал неверный пароль, а машина продолжала двигаться. Тогда Нина скомандовала: «Стоять!» И сделала предупредительный одиночный выстрел из автомата в воздух. Машина остановилась. Из блиндажа командира дивизии выбежал его адъютант и, подскочив к ней, закричал: «Нина, ты с ума сошла! Это же едет к нам командующий армией генерал-лейтенант Чибисов!» Утром за Ниной прибежал адъютант командира дивизии и сказал, что ее вызывают к комдиву. Нина очень испугалась, представив, что ее за стрельбу на посту посадят на гауптвахту. В блиндаже вместе с комдивом был командарм Чибисов. Он строго спросил: «Это вы ночью стреляли на посту?» У девушки затряслись колени, но она твердо ответила: «Так точно, товарищ генерал-лейтенант!» — «Вы правильно несли службу! Товарищ Мельников, объявите благодарность часовому!» Позже солдаты из взвода ей говорили: «Ну ты и отчаянная — ни один пост, кроме твоего, их не остановил!»

В начале Курской битвы 15 февраля 1943 года в селе Куськино Курской области при бомбежке Нину контузило. Она лечилась в медсанбате дивизии. Контузия была тяжелая, с потерей сознания, но ехать в госпиталь на лечение отказалась: боялась расстаться со своим отделом. И служила в 167-й дивизии до ее расформирования в феврале 1946 года в г. Борщеве Тернопольской области.

Шпион на чердаке

В апреле 1945 года на территории Польши, в городе Струмень, из управления штаба фронта срочной шифровкой сообщили о сброшенных с самолета агентах немецкой разведки. Были указаны установочные данные: одеты в наше советское новое обмундирование, вооружены пистолетами ТТ, по документам — возвращаются из госпиталя в свою часть для прохождения дальнейшей службы.

Нина Шишкина в то время занимала должность командира взвода ОКР «СМЕРШ» 167-й стрелковой дивизии. Они с начальником отдела быстро распределили всех солдат взвода по три человека и пошли на выполнение задания. Нине со своим связным для проверки досталась юго-западная часть города. Струмень был переполнен войсками. При выходе из города группу, шедшую на задание, остановил заградотряд во главе с капитаном. Капитан предупредил, что здание, обозначенное для проверки, — это типичный барак на нейтральной территории, до него приблизительно 400 метров, там убили нашего солдата, нужно идти осторожнее.

Когда командир взвода со связным подошли к бараку, то увидели, что окна все заколочены, двери выбиты. Нина вскарабкалась на чердак и заметила там лежавшего человека в шинели, прикрытого досками. На какое-то мгновение она растерялась, но быстро пришла в себя и скомандовала: «Не шевелиться!» Лежавший был одет в новое советское обмундирование: шинель, новые сапоги, а в кармане брюк пистолет ТТ, в кармане гимнастерки ампула с ядом. На вид парню было лет 25 — 28. При задержании он не оказал никакого сопротивления.

Нина Шишкина была награждена двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», памятной медалью Чехословакии, медалью Г. К. Жукова и многими другими почетными наградами.

После войны

В феврале 1946 года по предписанию Управления ОКР «СМЕРШ» Прикарпатского военного округа Нина Шишкина приехала на службу в город Мукачево Закарпатской области в ОКР «СМЕРШ» 318-й горно-стрелковой дивизии в должности машинистки и в звании лейтенанта. В ноябре 1949 года вышла замуж за офицера Советской армии гвардии старшего лейтенанта Николая Арсентьевича Ричняка.

В августе 1950 года у супругов родилась дочь Вера, а в феврале 1958-го — дочь Надежда. После рождения старшей дочери Нину Тимофеевну демобилизовали. Муж демобилизовался в 1958 году, и семья переехала на Урал, в город Богданович. Нина Тимофеевна работала в городском отделе культуры, Межколхозстрое, на огнеупорном заводе, оттуда и вышла на пенсию.

При помощи Нины Тимофеевны и ее мужа было создано несколько школьных музеев, отдел в краеведческом музее города Богданович.

Нина Тимофеевна Ричняк скончалась в 2009 году. Она, так же как и тысячи других контрразведчиков, обеспечила нам победу. И за это мы им всем безмерно благодарны.

Владимир КИЕНЯ, подполковник запаса ФСБ РФ