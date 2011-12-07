Из-за технического сбоя Ак Барс Банк списал деньги с карт некоторых татарстанцев

Пресс-служба Ак Барс Банка рассказала о причине списания денег с карт некоторых татарстанцев.

По сообщению сотрудников банка, это связано с техническим сбоем. Есть предположения, что повторные сегодняшние списания произошли за 28 и 29 апреля. Пока клиентов просят не блокировать карты, деньги вернут в течение суток. С мошенничеством ситуация не имеет никакого отношения, уверили в банке.

Сколько именно человек пострадали от технической неисправности неизвестно.