В Казани на День Победы ожидается полет Ту-160 над Казанкой, акция «Поем Двором» и онлайн-трансляция салюта

В Казани на 9 мая ожидается полет Ту-160 над Казанкой, акция «Поем Двором», онлайн-трансляция праздничного салюта и концерта. Мэрия столицы РТ опубликовала афишу мероприятий ко Дню Победы.

Так, 8 мая, в 9.00 по городу проедет колонна военной исторической техники. Заезд пройдет по следующему маршруту: Оренбургский тракт — ул. Павлюхина, переезд на ул. Вишневского — пр. Амирхана — ул. Чуйкова– ул. Восстания — кольцо на Горьковском шоссе — ул. Болотникова — ул. Вахитова — Кремлевская дамба — ул. Лево-Булачная — ул. Павлюхина — Оренбургский тракт.

В этот же день в парке Победы поднимут Знамя Победы на 50-метровый флагшток. Торжественная церемония будет транслироваться по ТНВ.

9 мая в 8.00 состоится праздничный заезд участников «Авторетроклуба-21». Автомобили военный лет проедут по площади Первого мая, через мемориал в парке им. Урицкого и парк Победы до Вечного огня в парке им. Горького.

Над городом пролетит звено из вертолетов Ми-8 с флагами России, Татарстана и Знаменем Победы. А в 11.50 над Казанкой ожидается полет модернизированного на Казанском авиационном заводе бомбардировщика Ту-160 «Белый лебедь».

В течение дня казанцам предлагают поучаствовать в акции «Флаги России. 9 мая» и «Окна Победы» и вывесить на окна триколор, а также прикрепить рисунки, посвященные Дню Победы. Кроме того, после всероссийской минуты молчания в 19.00, жители города могут присоединиться к акции «Поем Двором» — выйти на балконы и спеть песню «День Победы».

В 21.00 на YouTube и в Instagram пройдет онлайн-концерт Государственного камерного хора РТ «15 песен до Победы».

В 21.45 пройдет всероссийская акция «Свеча памяти» — россияне зажгут у окон свечи или фонарики, после чего по ТНВ покажут праздничный салют.

В 22.00 также на ТНВ покажут трансляцию праздничного концерта.