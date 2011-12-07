В Татарстане зарегистрировали 105 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«105 новых случаев COVID-19 подтверждено в Татарстане: из них 8 — завозные, 97 — в результате контакта с заболевшими ранее», — рассказали в штабе.

31 человек госпитализирован, 74 лечатся на дому (у них легкая или бессимптомная форма заболевания).

Большая часть заболевших — 31 человек — представители возрастной группы от 30 до 50 лет, 27 человек — от 60 до 70 лет, 24 человека — от 50 до 60 лет, 18 человек — от 18 до 30 лет, четверым от 70 до 80 лет, один — несовершеннолетний.

41 человек заболел в Казани, 22 человека — в Набережных Челнах, 11 человек — в Нижнекамском районе, по 6 человек — в Альметьевском и Арском районах, по 4 человека — в Елабужском и Мамадышском районах, по 2 человека — в Высокогорском, Кукморском и Пестречинском районах, по 1 человеку — в Балтасинском, Лаишевском, Лениногорском, Сабинском и Тетюшском районах.

Всего в республике диагноз COVID-19 был подтвержден у 1415 человек, вылечились — 184 человека (+16 за сутки), летальных исходов — 4.

«375 человек с подтвержденным диагнозом находятся в стационарах, из них 6 подключены к аппаратам ИВЛ», — уточнили в штабе.

В России коронавирусная инфекция диагностирована у 177 160 человек (+11 231 за сутки), выздоровело — 23 803 человека (+2 476), скончалось — 1 625 человек (+88).