Авария на тепловых сетях оставила без горячей воды 56 домов в Набережных Челнах

В Набережных Челнах случилась авария на тепловоде на пересечении проспектов Московского и Автозаводского. В результате без горячей воды остались 56 домов, сообщает мэрия.

Это многоквартирные дома в 28-м, 29-м, 30-м и частично — 53-го комплексе. Последствия аварии устраняют 2 бригады и 12 специалистов. Планируется, что горячее водоснабжение будет восстановлено к вечеру, отмечает пресс-секретарь челнинского мэра Римма Мухаметзянова в своём Instagram-аккаунте.

В филиале «Татэнерго — Набережночелнинские тепловые сети» уточнили, что причиной аварии стала коррозия в проходном коллекторе, из-за которой оказался поврежден тепловод диаметров около 900 миллиметров.



