На самокате с ветерком: обзор казанских сервисов проката

Скоро лето, пандемия уже не в силах удерживать людей дома, и просыпается вполне естественный интерес к полюбившимся казанцам в прошлом году видам транспорта. На данный момент в городе действует три крупных службы проката самокатов: Whoosh, URent и Samocat Sharing. О каждом из них поговорим подробнее.

Whoosh

Этот «титан» уже второй год держит первенство по количеству транспорта, территориальному обхвату и просто удобству. Любой житель Казани на прогулке по городу обязательно наткнется на дюжину-другую этих ярко-желтых жеребцов. А если взглянуть на карту в приложении, то можно увидеть, что территориально сервис не захватывает только промышленные зоны или частные секторы.

Чтобы начать поездку, нужно установить одноименное приложение. Его интерфейс удобен и интуитивно понятен — проблем возникнуть не должно. Затем требуется пройти регистрацию и «привязать» банковскую карту. После чего остается только отсканировать QR-код, проверить тормоза и отправляться в путь. Есть возможность заранее забронировать ближайший самокат.

Стоимость по тарифу: 30 рублей за начало поездки, 4 рубля в минуту при минимальном спросе и опциональная страховка за 35 рублей.

Колеса самоката довольно большие, из-за чего любые неровности дороги, случайно попадающиеся камни или небольшие ветки не доставляют почти никакого дискомфорта. Но по брусчатке ездить не стоит из-за сильной вибрации. Довольно эффективные тормоза располагаются на обеих рукоятках и позволяют быстро остановиться даже на полной скорости в 24км/ч. Также самокаты снабжены светодиодной подсветкой, которая помогает им выделяться в темноте.

Управление стандартное: газ расположен на правой рукояти, звонок — на левой. Звонком, к слову, не слишком удобно пользоваться в силу его конструкции. Еще на руле имеется подставка для телефона, но на моих глазах у нескольких «самокатчиков» смартфоны из нее вылетали. Может быть, это просто совпадение, но лично у меня подставка все равно вызвала некоторые сомнения.

Стоит отдельно отметить удобство парковки — в отличии от конкурентов Whoosh позволяет оставлять самокаты не только на специально отведенных для этого площадках, но и просто на тротуарах. По завершению поездки приложение попросит вас сфотографировать транспорт, чтобы подтвердить отсутствие повреждений.

URent

Второй по распространённости и количеству самокатов сервис. Территориальный и количественный обхват компании ощутимо меньше в сравнении с Whoosh. Например, доехать из центра до Советского района не представляется возможным, потому что завершить поездку можно только на специально предназначенной для этого парковке, а дальше «Корстона» их просто нет.

Обе эти компании используют почти идентичные модели электросамокатов, поэтому сравнивать технические характеристики бессмысленно. Все вышеупомянутые недостатки и достоинства распространяются на оба сервиса. Отметить можно разве что небольшие отличия в конструкции руля — тормоз присутствует только на левой рукояти и нет держателя для телефона. Еще самокаты обделены ночной подсветкой, из-за чего их сложнее опознать в темноте.

Стоимость по тарифу тоже не сильно отличается: 30 рублей за старт и 4 рубля за минуту проката. Страховка стоит 30 рублей, но она обязательна и отменить ее не получится.

По приложению тоже все стандартно — зарегистрировался, «привязал» карту, считал QR-код камерой, поехал. Из удобных нововведений — есть возможность посмотреть, как выглядит каждая из парковок сервиса, просто нажав на нее.

Один из самых главных минусов сервиса — система оплаты. Если в других службах пользователь просто «привязывает» карту и с нее списываются деньги по факту поездки, то здесь придется сначала пополнить счет на определенную сумму. Причем суммы достаточно большие и не рассчитаны на короткие поездки: 500, 750, 1000 и 2000 рублей. Стоит отметить, что служба начисляет дополнительные рубли в зависимости от внесенной суммы. За 500 рублей бонусов нет, за 750 рублей идет бонус в 50 рублей, за 1000 — 150 и за 2000 — 400, соответственно.

Подобная система оплаты вызывает большие неудобства. Рассмотрим ее на небольшом примере. Условный Олег никогда не катался на электросамокатах, но ему всегда очень хотелось, и вот он решил совершить небольшую поездку по городу продолжительностью в 20 минут. По тарифу это обойдется в 140 рублей, но, чтобы покататься, нашему герою в любом случае нужно будет закинуть на счет минимум 500 рублей, и по завершению поездки в приложении останутся висеть еще 360. Допустим, условному Олегу было в целом не очень весело, этот опыт оказался для него исчерпывающим, и он решил больше не кататься на самокатах. Что герою делать с оставшимися деньгами? Вывести их нельзя.

И получается ситуация, в которой пользователь вынужден либо вообще забить на эти деньги, либо специально совершать дополнительные поездки в свое неудовольствие просто, чтобы «докатать» оставшуюся сумму. И все из-за нелепой, допотопной системы оплаты.

Первостепенная задача любого сервиса — сделать свой продукт максимально простым и удобным. URent пока плохо справляется с этой задачей.

Samocat Sharing

Компания предлагает на выбор и олдскульные механические самокаты, и их электрические аналоги. Последние, правда, в Казани найти не удалось, поэтому пришлось довольствоваться тем, что есть. Механические самокаты этой компании имеют много преимуществ: они легкие и компактные — их можно без особого труда сложить и перевести в общественном транспорте, тормоза позволят быстро остановиться в случае появления пешеходов, а еще эти самокаты сравнительно дешевые.

Тариф: 15 рублей за старт и 2,7 рубля за минуту в первый час езды, далее — 2 рубля в минуту. Максимальная цена за сутки 500 рублей, что очень выгодно, если вы по какой-то причине решили взять самокат на 4 часа или дольше.

Из минусов — колеса меньше, чем у конкурентов, из-за чего различные неровности дороги или попадающиеся под колеса мелкие объекты могут вызывать неприятные вибрации. Но в целом ездить можно. И хоть Samocat Sharing обходит конкурентов за счет низкой стоимости проката, разница получается не настолько большой, чтобы отказывать себе в комфорте: за час аренды механика обойдется в 177 рублей, в то время как за намного более удобный и быстрый Whoosh вы заплатите 330. К тому же у Samocat Sharing есть всего семь точек парковки, и все они располагаются в центре, так что завершить поездку около дома, скорее всего, не получится.

Отдельно стоит отметить, что зачастую самокаты плохо обслуживаются и эксплуатируются. Об этом нам намекает их плачевный вид — транспорт имеет разного рода дефекты: от банальных сколов краски до поврежденного звонка или заедающих при попытке собрать или разобрать агрегат деталей. Самокаты довольно маленькие, из-за чего мужчина стандартной комплекции (да и женщина, скорее всего, тоже) просто не сможет найти место, а отталкивающая нога все время будет болтаться где-то рядом.

По старту все то же самое: регистрация, «привязка» карты, разблокировка QR-кодом и вперед. С одним небольшим отличием — самокаты висят в сложенном виде на специальных станциях, словно летучие мыши. Перед началом поездки самокат нужно достать и разложить. И если с раскладкой проблем возникнуть не должно, то сложить и запихнуть самокат обратно бывает проблематично. Чтобы это сделать, необходимо пнуть по красной кнопке, расположенной в нижней части самоката, около переднего колеса. Лично у меня это получилось не сразу — около 5 минут я отчаянно пинал этот бедный, изможденный транспорт, словно какой-то вандал. Наконец, очередной удар сработал, самокат сомкнулся и сразу же был отправлен назад в свое гнездо.

Желающих прокатиться может подстерегать ещё один сюрприз на станции: она может оказаться полностью занятой, а для вашего аппарата места не окажется. Варианты — ждать освободившегося места или искать новую станцию, оба не сказать что радуют.

Подводя итоги

Whoosh: Благодаря распространению и удобству является безоговорочным лидером гонки. Можно рассматривать как способ хорошо провести выходные, катаясь по центру, так и вполне серьезное средство для передвижения по городу.

URent: Почти то же самое, что и Whoosh, только фиолетовый, немного дешевле, и вам, скорее всего, придется докатывать оставшиеся с прошлой поездки деньги. А еще в Советский район уехать на нем не получится, да и найти самокаты этого сервиса будет немного сложнее.

Samocat Sharing: Этот вариант идеально подойдет любителям покататься на старых добрых самокатах где-нибудь в центре города. Но сервису определенно стоит повысить качество обслуживания устройств и открыть точки в разных районах Казани. И хоть механике будет сложно конкурировать с электрическими аналогами, думаю, свою аудиторию сервис найти сможет.