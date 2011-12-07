Наш потенциал огромен: казанские пенсионеры просят о Дворце ветеранов

Одиночество… Горькое слово, и познали его многие пенсионеры не только в период пандемии ковида, а еще раньше, после начала распада единого Казанского городского совета ветеранов, начавшегося с 2002 года. На сегодняшний день образовалось множество разрозненных ветеранских организаций. Распад нанес ветеранскому движению Казани значительный урон престижа, так как ни в одном регионе России такой раскол не произошел.

До распада городской совет ветеранов был одним из мощнейших советов в России. Его история берет свое начало с сентября 1987 года, когда была создана казанская общественная организация Совета ветеранов-пенсионеров войны, труда, правоохранительных органов. В состав президиума было избрано 35 человек. В том числе генерал-майор, участник ВОВ Юрий Александрович Дарский. Первым председателем была избрана участница ВОВ, 15 лет проработавшая председателем Верховного суда ТАССР Садыя Арифовна Беглова. 13 лет трудилась ответственным секретарем Казанского городского совета ветеранов Марьям Валеевна Замова, бывший Председатель Верховного Совета ТАССР.

К 1989 году на каждом предприятии и в организациях были созданы советы ветеранов. Первичные организации совета ветеранов создавались при ЖЭУ, домоуправлениях, домовых комитетах. Практически ни один пенсионер не был обделен их вниманием. Все члены советов ветеранов во главе с Казанским городским советом, а за ними жители Казани полностью поддержали мудрую политику Минтимера Шариповича Шаймиева — политику мира и согласия в регионе — во времена смутных 90-х годов прошлого века. Такой высокий авторитет советов ветеранов был у населения!

А какие замечательные люди работали в разные годы в составе городского и районных советов ветеранов: участники ВОВ, труженики тыла, выдающиеся деятели города и республики и просто активные пенсионеры, беззаветно преданные ветеранскому движению Казани! Объединяла их, как и сегодняшних членов советов, одна цель: поддержать в трудную минуту пенсионеров, привлечь их к здоровому активному образу жизни и быть примером подрастающему поколению.

К сожалению, нет сейчас документальных подтверждений об их деятельности в составе Казанского совета ветеранов. Причина — отсутствие архивов советов. О каком архиве и авторитете можно говорить, когда городской совет ветеранов (пенсионеров) сегодня ютится на птичьих правах в комнатенке чуть более 20 кв. м в здании ДОСААФ? В таком же положении находятся и районные советы ветеранов. Из-за отсутствия помещений для хранения документов, выставочного зала у советов ветеранов нарушена преемственность поколений, но еще горше — не сохранилась память о ветеранских советах Казани и людях, которые там работали. Выходит, 34 года в Казани существуют ветеранские организации, а документального подтверждения этого факта нет!

От своих старших коллег, давно работающих в советах, мы наслышаны о председателе Казанского городского совета ветеранов Капитолине Валентиновне Качуре. Знаем, что в честь председателя Республиканского совета ветеранов РТ Надежды Ивановны Тимашовой названа одна из улиц Казани. А доступных для казанцев документов о ее деятельности, как и о работе бывшего председателя Республиканского совета ветеранов РТ Рафисе Хасимовиче Ахметзянове и тысяч рядовых членов советов ветеранов Казани, нет. Говорят, без прошлого нет будущего. Получается, у городского и районных советов ветеранов из-за отсутствия архивов нет будущего?

Думаю, такое положение можно изменить, если в Казани будет свой Дворец ветеранов. Это нужно более 300 тысячам пенсионеров Казани, которые составляют две трети всех пенсионеров республики. Дворец ветеранов способствовал бы объединению всех разрозненных советов ветеранов города, когда-то составлявших единое целое.

Это позволило бы работать в другой плоскости. К примеру, создавать из ветеранов (пенсионеров) различные комиссии наподобие бывшего рабочего контроля и т. д. Необходимо только заключить договоры с министерством торговли, министерством образования, министерством труда и соцзащиты, МВД по охране общественного порядка. Ведь потенциал наших пенсионеров огромен, и мы его практически не используем. Но для этого нужен организационный штаб, расположенный во Дворце ветеранов. Там бы размещался и архив республиканского и городских советов, выставочный и концертный залы. При нынешних бытовых условиях, в которых находятся советы, мы практически не можем, как до пандемии, так и после ее окончания, принять представителей советов ветеранов других регионов для обмена опытом и творческие коллективы России, которые с радостью бы приехали к нам со своими концертами.

Неужели Казань — город трудовой доблести, столица Республики Татарстан, третья столица России — останется без Дворца ветеранов?! Хочется верить, что на этот вопрос обратят внимание руководство Татарстана и наш уважаемый мэр. Нижнекамский городской совет ветеранов и сегодня вспоминает Ильсура Метшина с почтением и большим уважением как мэра Нижнекамска, много сделавшего для успешной работы городского и районных советов ветеранов, в том числе и в бытовом плане. Очень хотелось бы, чтобы и казанским пенсионерам было оказано должное внимание. Еще не поздно собрать архив по крупицам. Нужные документы и фото есть у сегодняшних и бывших членов советов.

Большой честью для меня есть и является работа в составе городского совета ветеранов. Здесь я познакомился с замечательными людьми. Жаль, пройдет немного времени — и о них также не останется ни следа в памяти жителей Казани и Татарстана.

Николай ШИРЯЕВ, член городского совета ветеранов