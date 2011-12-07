Рустам Минниханов вручил родственникам героев ВОВ государственные награды.

В казанском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил родственникам погибших героев Великой Отечественной войны государственные награды.

«Это особенный праздник для каждого из нас. В каждой семье помнят и чтят героев, их имена навсегда останутся в наших сердцах. Об их подвиге мы будем рассказывать нашим детям, внукам и правнукам. Сотни тысяч татарстанцев отдали свои жизни во имя нашего мирного будущего и не вернулись домой. Мы никогда не забудем трудовые подвиги нашего народа», — сказал Минниханов.

Работники заводов и фабрик круглосуточно стояли у станка, труженики села отправляли на фронт миллионы тонн продовольствия, врачи и медсестры спасали жизни сотни тысяч бойцов, неоценимый вклад в победу внесла научная и творческая интеллигенция, подчеркнул Президент РТ.

«Дорогие ветераны в этот светлый праздник хочу обратиться прежде всего к вам: низкий вам поклон и глубочайшее признание за Великую Победу и ваш боевой и трудовой подвиг во имя Родины и будущих поколений», — добавил Рустам Минниханов.

Всего пять медалей и орденов получили из рук Президента Татарстана родственники участников войны. Трое из награждаемых героев погибли на фронтах, а двое вернулись домой и ушли из жизни в 70-х годах прошлого века.

Церемония завершилась праздничным концертом, на котором творческие коллективы Казани поздравили ветеранов с предстоящим праздником Великой Победы.