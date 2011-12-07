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В день Победы температура воздуха в Казани повысится до 26 градусов

Столицу Татарстана в ближайшие дни ждут тепло и небольшие осадки.

После снижения температуры в Татарстане вновь ожидается потепление уже на предстоящих выходных. Об этом сообщили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В ночь на 8 мая столбики термометров покажут от 6 до 11 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 24 градусов выше нуля, ожидается переменная облачность, местами с небольшими осадками.

В ночные часы 9 мая осадков не ожидается, но днём и вечером прогнозируется небольшой дождь и сильный ветер до 15м/c. Несмотря на это, максимальная дневная температура в праздничный день достигнет 26 градусов тепла.

КВ
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