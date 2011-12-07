Средняя зарплата за первый квартал нынешнего года в Чукотке составила более 109 тысяч рублей

Средняя заработная плата за первый квартал нынешнего года в Чукотке составила более 109 тысяч рублей. Об этом и о зарплатах других регионов страны сообщает RT.

По информации, предоставленной Федеральной службой государственной статистики, средняя зарплата по всем российским регионам составила 48,3 тысяч рублей. После Чукотки на втором месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 101,5 тыс. рублей. Москва со средней заработной платой в 95,5 тыс. рублей замыкает тройку лидеров.

Также с показателями средней зарплаты выше 89 тысяч рублей в пятерку лидеров вошли Магаданская область и Сахалин.

Между тем в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Алтайском крае и Карачаево-Черкесии средняя зарплата не превышает и 28 тысяч рублей. В Ивановской области ситуация не сильно лучше – там она составляет 27 тысяч рублей.