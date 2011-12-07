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Экологи РТ проведут проверку после информации о загрязнении Архиерейского озера

На месте работает прокуратура Лаишевского района республики.

Экологи Татарстана проведут проверку после информации о загрязнении Архиерейского озера у села Тарлаши. Об этом рассказал старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Напомним, накануне в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого видно, как вода в озере окрасилась в мутно-зеленый цвет. Пользователи предположили, что в водоем могли быть слиты химикаты.

Сейчас для выяснений всех обстоятельств на месте работает прокуратура Лаишевского района республики.

Архиерейское озеро является природным памятником регионального значения. 

КВ
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