Экологи РТ проведут проверку после информации о загрязнении Архиерейского озера

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Экологи Татарстана проведут проверку после информации о загрязнении Архиерейского озера у села Тарлаши. Об этом рассказал старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Напомним, накануне в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого видно, как вода в озере окрасилась в мутно-зеленый цвет. Пользователи предположили, что в водоем могли быть слиты химикаты.
Сейчас для выяснений всех обстоятельств на месте работает прокуратура Лаишевского района республики.
Архиерейское озеро является природным памятником регионального значения.