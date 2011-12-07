В УФСИН России по РТ запустили социальный проект «Аудиосказка». Осужденные татарстанцы могут записать своим детям сказки на ночь, пишет «Татарстан 24».

По мнению психологов, данный проект поможет заключенным не утрачивать связь с родными. Так, например, у одного из отбывающих наказание есть маленький сын, и когда он выйдет на свободу, тот станет уже взрослым. Поэтому, чтобы у ребенка отложилось в сознании, что отец был рядом, он сможет услышать записанные им в тюрьме сказки.

Мужчина поделился, что уже записал и отправил сыну прочитанный рассказ.

«Перед сном жена включала ему. Раз, два раза в неделю, чтобы не приелось, потому что сказка всего одна. Пока. Будет больше», — рассказал Алексей.