Разбившиеся в ДТП подростки в Верхнеуслонском районе угнали машину у друга

Стали известны новые обстоятельства случившейся накануне аварии в Верхнеуслонском районе Татарстана. Возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, ДТП произошло на дороге Казань — Ключищи. Тогда в аварии скончалось три человека — управляющий Datsun, которому было 16 лет, и его две 19-летние пассажирки. Еще двух участников аварии 2001 и 2002 годов рождения срочно госпитализировали в больницу.

Перед этим, по версии следствия, молодые люди распивали алкоголь в садовом товариществе «21 век», после чего решили взять без спроса автомобиль одного из молодых людей.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается.