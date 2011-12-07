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Разбившиеся в ДТП подростки в Верхнеуслонском районе угнали машину у друга

Перед аварией молодые люди распивали алкоголь.

Стали известны новые обстоятельства случившейся накануне аварии в Верхнеуслонском районе Татарстана. Возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, ДТП произошло на дороге Казань — Ключищи. Тогда в аварии скончалось три человека — управляющий Datsun, которому было 16 лет, и его две 19-летние пассажирки. Еще двух участников аварии 2001 и 2002 годов рождения срочно госпитализировали в больницу.

Перед этим, по версии следствия, молодые люди распивали алкоголь в садовом товариществе «21 век», после чего решили взять без спроса автомобиль одного из молодых людей.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается.

КВ
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