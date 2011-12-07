Самыми востребованными предметами для сдачи ЕГЭ у казанских выпускников стали математика и обществознание

Для проведения выпускных экзаменов в Казани подготовили 140 пунктов сдачи. Экзаменационный период в городе завершится 2 июля. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана рассказал начальник Управления образования города Ирек Ризванов.

«Всего в столице Татарстана к государственной итоговой аттестации допущены 11 тыс. 641 девятиклассник и 6101 одиннадцатиклассник. Для проведения экзамена подготовлены 140 пунктов: 25 пунктов ЕГЭ, 44 — ОГЭ, 7 пунктов — ГВЭ. Кроме этого, организована работа 64 пунктов проведения экзаменов на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. Весь экзаменационный марафон закончится 2 июля», — сказал спикер.

Ризванов также назвал самые востребованные предметы среди учеников, сдающих ЕГЭ, среди них: математика, обществознание, биология, информатика и ИКТ, английский и химия.

Все экзамены пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора.