Эксперты назвали рекомендательные сервисы инструментом манипуляции пользователей

Инициатива московского отделения Ассоциации юристов России по регулированию рекомендательных сервисов стала актуальной темой для обсуждения для экспертов профессиональных сообществ России.

Авторы её считают, что у пользователей должна быть возможность отключать такие сервисы, при этом доступность самого алгоритма для них должна сохраняться. Несмотря на то, что интернет остаётся свободной площадкой, где у каждого есть разумное право выбора контента, эксперты уверяют, что многие рекомендационные сервисы незаметно переманивают внимание на себя, тем самым делая пользователя уязвимым.

По словам доктора социологических наук, декана факультета промышленной политики и бизнес-администрирования Андрея Тузикова, зачастую именно из-за рекомендательных сервисов происходит погружение пользователя в искажённые данные сферы политической и общественной деятельности. Но тем не менее, такие сервисы остаются неотъемлемой частью интернет-маркетинга.

«Он [сервис] способен создавать своеобразные „шоры“ на глазах пользователей за счет фактического ограничения его информационного поля исключительно контентом, которым им „нравится“», — считает декан.

Представитель IT-отрасли, основатель группы IT-компаний Reputation.Earth Арсений Катков считает, что возможность отключать рекомендательные сервисы сделает пользователей более устойчивыми к ловушкам внимания.

«Современные сервисы — это ловушки для захвата нашего внимания. Они не могут получить деньги или доступ к данным пользователя напрямую, но могут получить его внимание, которое является основной валютой современного интернета», — говорит Катков.

Эксперт считает, что хороший интерфейс не может навязывать себя, а предоставляет возможность выбрать необходимые пользователю товар, услугу или контент

«Такой интерфейс не кричит „Давай еще! Давай еще!“. Ты пользуешься им по принципу „on-demand“ (по запросу), только когда это тебе действительно понадобилось. Возможность отключать рекомендательные сервисы сделает пользователей более устойчивыми к технологическим ловушкам внимания», — считает Катков.

Он отметил, что особенно это касается подросткового поколения, для которых интернет уже является главным инструментом познавательного процесса.