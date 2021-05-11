Пытались взять под охрану Госсовет, а получили гимназию №175: за что задержали Зиганшина и Иванова

Парки Казани охраняет фирма, гендиректор которой под следствием

Компания «Ваша безопасность» Сергея Иванова устанавливала в гимназии № 175 электрические замки. Предполагалось, что благодаря им в школу не смогут попасть посторонние люди. Дети заходили в здание только при помощи электромагнитных карт. Как удалось узнать «Казанским ведомостям» от собственного источника, компания отвечала за охрану не только этой школы. Несмотря на то, что ее гендиректор сейчас под домашним арестом до 4 сентября, фирма до сих пор охраняет парки и скверы Казани.

За исправность камер видеонаблюдения городских общественных пространств несет ответственность именно фирма Иванова. Кроме этого, компания даже отвечает за противопожарную безопасность зданий МЧС. По словам нашего источника, за эти услуги в совокупности компания получила почти миллион рублей, из которых большая часть, примерно 800 тысяч получены за контроль безопасности в парках и скверах.

По нашим данным, контракт, заключённый весной этого года, с фирмой до сих не расторгли. Но, как нас заверили, раньше компания регулярно подписывала крупные контракты с местными властями: ставила замки и турникеты на объектах социальной инфраструктуры. Такие договоры всегда хорошо оплачиваются, отметил источник, поэтому в случае с сотрудничеством с мэрией, речь идет о крупных суммах в районе 15-20 млн рублей.

Не расторгло контракт с «Вашей безопасностью» и МЧС. Видимо, там работой обвиняемого Иванова довольны. Был ли доволен сигнализациями КГМУ — неизвестно, но в прошлом году компания обслуживала здания вуза, включая общежития и учебные корпусы, отмечает источник.

Предприятие отвечало не только за охрану студентов, но и противопожарную безопасность, и системы сигнализации. Пропускные пункты вуза, как и школы № 175, были установлены этой компанией. Правда, после завершения срока договора продлевать его не стали.

Компания, которая охраняла 175-ю гимназию, судилась с учебным заведением

Помимо крупных контрактов, фирма Иванова в бизнес-среде отличалась любовью к судам и разбирательствам. «Ваша безопасность» даже успела подать иск против 175-й гимназии. Тогда, как и во всех подобных делах против детсадов и школ, которых за время работы у компании было множество, фирма пыталась отсудить долги. Но развития делу не дали, а конфликт урегулировали мирно, рассказали «Казанским ведомостям». «В целом, компания была рядовой, устанавливала замки и сигнализацию по большей части в школах и городских объектах», — подчеркнул наш источник.

Как сообщает «Татар-информ», следствие уверено в том, что замок на входной двери должен был надежно закрыться и не дать нападавшему Галявиеву попасть внутрь школы. Адвокат гендиректора фирмы «Ваша безопасность» Сергей Смирнов рассказал изданию, что его подзащитный не признает вину. На суде Иванов сообщил о том, что проверка всех дверей школы проводилась ежемесячно, а претензий со стороны гимназии не поступало.

Замки на входных дверях гимназии установили в 2014 году, техник, который отвечал за его работу ежемесячно отправлял фотоотчёт. Проверку замков проводили в апреле этого года, как отметил адвокат, все системы были исправны.

Вместо больших перспектив светит крупный срок

Компания «Союз пожарного мониторинга», инженера которой — Марата Зиганшина также избрали меру пресечения, была более амбициозной и строила планы масштабнее. Как сообщил источник, близкий к компании, фирма хотела «взять под крыло» Госсовет Татарстана и следить за его противопожарной безопасностью, но все попытки были безуспешны, заверил источник. Помимо этого, фирма хотела установить пожарную сигнализацию в зданиях Минэкологии РТ и в Министерстве финансов Татарстана, но это ей также не удалось.

Более удачно компания сотрудничала с вузам, среди которых Волжский государственный университет водного транспорта, КНИТУ-КАИ и Казанская государственная консерватория им. Жиганова. Видимо, получить под противопожарную охрану образовательные объекты гораздо легче. Из госструктур компания заключила контракт только с Управлением ФСИН по РТ, ведомство заплатило за услуги «Союза пожарного мониторинга» примерно, как уверяет источник, 60 тыс. рублей.

Зато фирма по праву может гордиться контактом с футбольным клубом «Рубин», компания занимается мониторингом его системы противопожарной безопасности. Правда, как признался источник, стоит это не так много — не больше 200 тыс. рублей. Поэтому успех этой сделки разве что в ее статусности.

Один из недавних контрактов компании — установка системы отслеживания пожара «Стрелец-Мониторинг» в Межрегиональном клинико-диагностическом центре. Как на объяснил источник, устройство предназначено для того, чтобы в случае пожара на пульте охраны сработал специальный сигнал, что значительно сокращает время приезда служб. Несмотря на пафосное название, устройство российского производства относительно недорогое, в районе 30-50 тыс. рублей.

Компания «Союз пожарного мониторинга» в отличие от «Вашей безопасности» не отличалась любовью к судебным спорам. За всё время у неё был лишь один процесс, и то из-за некрупного долга, отметил источник. Её сотрудник Марат Зиганшин так же, как и Сергей Иванов, не признал свою вину. Во время суда Следственный комитет утверждал, что Зиганшин может оказывать давление на свидетелей, а также препятствовать расследованию. В итоге суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий.

«Татар-инфом» сообщает о том, что сначала Марат Зиганшин проходил по этому делу как свидетель, однако через некоторое время он оказался в числе подозреваемых. Обвиняемый мужчина отвечал за работу динамиков системы оповещения, установленной на территории школы.

Как пишет агентство, на суде следствие заявило о том, что динамики должны были работать со звуком не менее 75 децибел, однако в тот день их громкость составила лишь около 45 децибел. Всё это могла привести к тому, что дети и учительница просто не услышали сигнал тревоги и не успели запереть дверь, куда и ворвался преступник.

Нападавший Галявиев 11 мая совершил вооружённое нападение на казанскую гимназию № 175. В результате трагедии погибло 9 человек — 7 детей и 2 взрослых. Сначала нападавшего отправили под арест на 2 месяца, однако буквально недавно Басманный суд Москвы продлил арест до 11 октября. Как рассказал его адвокат, Галявиев пройдёт обследование в институте имени Сербского.



