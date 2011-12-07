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УФАС выявило на КВЗ признаки нарушения закона о конкуренции

Антимонопольщики установили, что завод проводил закупки комплектующих для производства вертолетов без конкурса.

Татарстанское УФАС завело дело в отношении Казанского вертолетного завода. Антимонопольное ведомство установило, что завод закупал комплектующие для производства вертолетов без конкурса. Об этом говорится на сайте УФАС. 

«Возбудить дело в отношении АО „Казанский вертолетный завод“ по признакам нарушения Федерального закона „О защите конкуренции“, выразившегося в осуществлении закупок комплектующих для производства вертолетов, а также лопастей несущего винта без проведения конкурентных процедур, что приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции», — говорится в документах. 

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