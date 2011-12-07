Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Парашютист, спрыгнувший с флагом РТ на авиашоу «Я выбираю небо», показал видео своего полета

Ваккасов показал, как отработал прыжки во время тренировок на аэродроме «Куркачи».

Парашютист, спрыгнувший с флагом Татарстана во время праздника «Я выбираю небо», показал тренировочные прыжки перед авиашоу и Казань сверху. Сторис об этом спортсмен выложил в своем Инстаграм-аккаунте.

«Будем делать два прыжка. Михаил Сергеевич (еще один парашютист, задействованный в авиашоу — прим. Ред.) будет прыгать с российским флагом, а за ним — с татарстанским. Выброска в 14.30, а следующая в 17.30», — рассказал тренер по боксу и кроссфиту, кандидат в мастера спорта Эмиль Ваккасов, пригласив всех на авиапраздник.

Ваккасов показал, как отработал прыжки на аэродроме «Куркачи». Самолет для первого прыжка отправился с «Куркачей», сообщил он, а для второго — с аэродрома 22-го авиазавода, где также базировались МиГ-29 авиационной группы «Стрижи». Появилось в аккаунте Ваккасова и видео над площадкой с Чашей и огромным числом зрителей.

Надо отметить, что «засветился» молодой человек и в видео в Инстаграме Рустама Минниханова — как раз во время прыжка с флагом республики.


КВ
Лента новостей