Парашютист, спрыгнувший с флагом РТ на авиашоу «Я выбираю небо», показал видео своего полета

Парашютист, спрыгнувший с флагом Татарстана во время праздника «Я выбираю небо», показал тренировочные прыжки перед авиашоу и Казань сверху. Сторис об этом спортсмен выложил в своем Инстаграм-аккаунте.

«Будем делать два прыжка. Михаил Сергеевич (еще один парашютист, задействованный в авиашоу — прим. Ред.) будет прыгать с российским флагом, а за ним — с татарстанским. Выброска в 14.30, а следующая в 17.30», — рассказал тренер по боксу и кроссфиту, кандидат в мастера спорта Эмиль Ваккасов, пригласив всех на авиапраздник.

Ваккасов показал, как отработал прыжки на аэродроме «Куркачи». Самолет для первого прыжка отправился с «Куркачей», сообщил он, а для второго — с аэродрома 22-го авиазавода, где также базировались МиГ-29 авиационной группы «Стрижи». Появилось в аккаунте Ваккасова и видео над площадкой с Чашей и огромным числом зрителей.

Надо отметить, что «засветился» молодой человек и в видео в Инстаграме Рустама Минниханова — как раз во время прыжка с флагом республики.



