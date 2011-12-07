«Тушки» для президента: «Туполев» поставил Путину новые самолеты?

В филиале «Туполева» — Казанском авиационном заводе им. Горбунова собрали два новых пассажирских самолета Ту-214. Объединенная авиастроительная корпорация уже передала воздушные судна заказчику, правда, его не рассекречивают. Как новые «птички» казанского завода могли оказаться у Путина и почему мы так решили — в нашем материале.

Дизайнерский самолет казанского производства

Переданные некому заказчику пассажирские Ту-214 отличаются улучшенным интерьером и соответствуют самым современным стандартам по техническим и дизайнерским решениям. Самолеты оснащены современными системами и оборудованием, которые соответствуют всем международным требованиям, заверили в пресс-службе ОАК.

Воздушное судно Ту-214 — это магистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет с высокой топливной экономичностью и уровнем комфорта. Самолет оснащен двигателями ПС-90А, который позволяет ему достигать скорости до 850 км/ч. При этом вес такой «тушки» — 59 тыс. кг при пустом салоне, а максимальный — более 110 тонн.

Длина судна — 46 метров, что соответствует высоте примерно 16-этажного дома. Поместиться в такой самолет может 210 человек. Помимо этого, как говорят в ОАК, Ту-214 полностью отвечает требованиям по шуму на местности и выбросу вредных веществ в атмосферу.

Личный транспорт Путина

О том, кому именно поставили самолеты, нигде не упоминается. А в корпорации нового владельца самолетов называют просто «заказчик». Такая скрытность, вероятно, связана с тем, что на этих воздушных судах не летают простые граждане. Найти эту модель самолета не удастся ни в одной крупной авиакомпании России.

Зато эту «тушку» очень любит Президент России Владимир Путин, регулярно летая на самолете этой модели. Например, именно на нем он прибыл накануне в Челябинск. В настоящее время самолеты Ту-214 успешно эксплуатируются на авиалиниях, в том числе в составе СЛО «Россия», авиации ФСБ, Министерства обороны РФ, а/к «Трансаэро». Реализуются программы создания различных модификаций самолета для решения специальных задач, отмечается на сайте корпорации.

Новые самолеты, судя по ливрее, наверняка будут переданы в президентский авиаотряд. Его флот как раз составляют самолеты с такой окраской. Как следует из документов ОАК, самолеты были изготовлены по контракту 2017 года.

Авиалинии Президента

Специальный летный отряд «Россия» Управления делами президента РФ обеспечивает авиаперевозки первых лиц страны. На рейсы этой авиакомпании никогда не продаются билеты, а все ее полеты проходят без расписания. Воздушные суда отправляются туда и тогда, когда это нужно руководству страны.

Как и полагается авиакомпании, у Специального летного отряда есть свои бортпроводники и даже собственный журнал, который распространяется на бортах правительственных судов. Там, например, согласно медиакиту издания, можно почитать «рассказы о новинках мировых производителей — яхтах, скоростных катерах, бизнес-джетах и вертолетах». Помимо этого, там же представлен «обзор рынка товаров сегмента люкс — все заслуживающие внимания коллекции модных брендов, начиная от часов, очков и ювелирных украшений, заканчивая одеждой, обувью и дорожными сумками».

Одним из ключевых поставщиков флота для президентских авиалиний является КАЗ им. С. П. Горбунова. На предприятии производится штучный выпуск воздушных судов специального назначения на базе серийного самолета Ту-214 для государственных структур РФ. Также на заводе выпускается хвостовое оперение для транспортного самолета Ил-76МД-90А, отдельные узлы и агрегаты самолетов в кооперации с другими предприятиями ОАК. Кроме того, завод выполняет ремонт и модернизацию стратегических ракетоносцев Ту-160 и бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России.