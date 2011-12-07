Житель Казани выиграл в лотерею 50 млн рублей

Компани-распространитель лотереи «Столото» разыскивает жителя Казани, который выиграл 50 млн рублей. Имя выигравшего неизвестно.

«Победитель еще не обратился в лотерейный центр за выигрышем, — цитирует РИА Новости представителя распространителя. — Однако есть информация, что заветный билет был куплен на сайте „Столото“ всего за 100 рублей».

Для того, чтобы забрать суперприз, надо было указать числа выигрышной комбинации на двух полях билета, что и сделал неизвестный пока казанец.

Таким образом в лотерее «Спортлото «4 из 20» суперприз забирают третий раз. Предыдущие суперпризы были выиграны в июле.