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Челнинские инспекторы ДПС задержали водителя маршрутки, развозившего пассажиров без прав

Ранее 49-летний мужчина был лишен водительского удостоверения из-за вождения в нетрезвом состоянии.

Полиция Набережных Челнов задержала водителя маршрутки, лишенного ранее прав. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Выяснилось о нарушении 49-летнего мужчины при проверке документов сотрудниками ГИБДД. Инспекторы ДПС установили, что ранее водитель микроавтобуса № 26 был лишен водительского удостоверения из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения. Документ в установленный срок челнинец не сдал и продолжал развозить пассажиров автограда.

Автобус поместили на спецстоянку, а в отношении водителя составили протокол. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.  

КВ
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