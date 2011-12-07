Челнинские инспекторы ДПС задержали водителя маршрутки, развозившего пассажиров без прав

Полиция Набережных Челнов задержала водителя маршрутки, лишенного ранее прав. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Выяснилось о нарушении 49-летнего мужчины при проверке документов сотрудниками ГИБДД. Инспекторы ДПС установили, что ранее водитель микроавтобуса № 26 был лишен водительского удостоверения из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения. Документ в установленный срок челнинец не сдал и продолжал развозить пассажиров автограда.

Автобус поместили на спецстоянку, а в отношении водителя составили протокол. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.