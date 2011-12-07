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Казанцы стали чаще интересоваться курсами вождения

По сравнению с апрелем этого года спрос на учебу в автошколах в столице РТ вырос на 420%.

В Казани на 420% вырос спрос на учебу в автошколах. Данные составлялись на основе разницы спроса на курсы вождения в апреле 2020 года и в настоящее время. Анализ проводили специалисты «Авито.Услуги», пишут «Известия».

«Больше всего тренд заметен в Тюмени (+986% к количеству запросов), Барнауле (+723%), Ростове-на-Дону (+552%), Москве (+477%) и Казани (+420%)», — сообщили аналитики.

По сравнению с прошлым годом выросли цены на обучение вождению: 600 рублей стоит занятие с инструктором в Казани. 

КВ
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