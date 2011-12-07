На благотворительном турнире по гольфу на Кубок Президента РТ для семейной гостиницы «Дом Роналда Макдоналда» было собрано 2 млн 800 тысяч рублей

В прошедшие выходные, 5 и 6 сентября, состоялся X благотворительный турнир по гольфу на Кубок Президента Республики Татарстан. В этом году благодаря спонсорам и участникам удалось собрать 2 млн 800 тысяч рублей. Все собранные по итогам турнира средства будут направлены на поддержку «Дома Роналда Макдоналда» в Казани - уникальной бесплатной семейной гостиницы для родителей, чьи дети проходят длительное лечение в ДРКБ Минздрава РТ. Всего за годы проведения данного турнира было собрано 14 млн 500 тысяч рублей на проекты фонда.

Первый в России «Дом Роналда Макдоналда» был открыт в 2013 году. Этот настоящий «дом вдали от дома» призван создать наиболее комфортные условия для проживания родителей на территории больницы и дать возможность семьям не расставаться в столь сложный период жизни.

С момента открытия «Дом Роналда Макдоналда» стал вторым домом для более чем 10 800 родителей и детей. А с апреля по август этого года - вторым домом для медицинского персонала больницы, который работал в усиленном режиме.

X благотворительный турнир по гольфу на Кубок Президента Республики Татарстан стал первым большим мероприятием семейной гостиницы после послабления режима самоизоляции. Почетными гостями благотворительного турнира по гольфу выступили Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов и генеральный директор Благотворительного Фонда «Дом Роналда Макдоналда» Екатерина Мыслицкая.

В числе организаторов благотворительного турнира выступили Министерство спорта Республики Татарстан и Ассоциация гольфа РТ. Соревнования проходили в течение двух дней – 5 и 6 сентября в гольф-клубе «Свияжские холмы». Всего в соревнованиях приняли участие 26 команд и 110 участников. 5 сентября игроки соревновались в рамках индивидуального зачета, а 6-го гольфисты выступили в командном этапе турнира.