На ремонт двух улиц в Авиастроительном районе Казани выделили более 300 млн рублей. Об этом передает пресс-служба исполкома.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт по улице Тэцевской уже завершен, сейчас он ведется по улице Максимова. По ней проходит 13 маршрутов общественного транспорта, а также ежедневно проезжает более 14 тыс. автомобилей.

На участке от улицы Копылова до улицы Гудованцева ремонт обошелся в 171 млн рублей. Это основной подъездной путь к Казанскому вертолетному заводу и «Оргсинтезу». А также к строящимся ЖК «Яркий», «Острова» и «Салават купере». По этой дороге проходят 3 автобусных маршрута, в день проезжают более 18 тыс. автомобилей.

По окончании работ будет запущено двустороннее движение по четырем полосам на участке от улицы Дементьева до улицы П.Витера. Это позволит улучшить пропускную способность транспортного узла и избавить дороги от пробок на въезде в Авиастроительный район. Общая стоимость строительных работ составляет 172,2 млн руб.