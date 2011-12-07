Профессор НИУ ВШЭ: Трасса М12 сделает Татарстан центром маршрута Европа – Западный Китай

Строительство автотрассы М12 «Москва — Казань» сделает Татарстан центральной точкой маршрута «Европа — Западный Китай», считает профессор НИУ «Высшая школа экономики», директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин.

«Это даст серьезный импульс для развития экономики республики и в целом России. Эффект будет исчисляться в триллионах рублей. Я участвовал во всех дискуссиях, изучал расчёты, эффект действительно очень высок: всё, что касается грузоперевозок, умножается на два, а по времени доставки делится на два», — сказал Блинкин.

Он также отметил, что существующая трасса М7 «Волга» не отвечает современным экономическим требованиям: трасса проходит через города и поселки, что существенно тормозит перемещение грузов из-за ограничений скорости.

«Автотрасса даст предприятиям Татарстана возможность выхода на западные и восточные рынки с любой промышленной продукцией», — уточнил Блинкин.