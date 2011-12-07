Сария Сабурская награждена памятным знаком «За заслуги в защите прав человека»

Сегодня главный омбудсмен России Татьяна Москалькова вручила коллеге из РТ Сарие Сабурской памятный знак «За заслуги в защите прав человека». Церемония награждения ведомственной наградой прошла на заседании круглого стола в Казани, пишет ИА «Татар-информ».

Уполномоченный по правам человека в РФ в здании Общественной палаты РТ заявила, что Сария Сабурская назначена омбудсменом Татарстана на новый срок и поздравила ее с продолжением работы.

Заседание круглого стола было посвящено 20-летию института уполномоченного по правам человека в РТ. В нем приняли участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова, председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов, военный комиссар РТ Сергей Погодин и другие представители государственных и правоохранительных органов республики, научного сообщества и некоммерческих организаций.