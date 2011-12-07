Татарстацев приглашают поучаствовать в форуме «Живых городов». В рамках форума предполагается проведение обучающих программ, семинаров, конкурсов, мероприятий по обмену передового опыта, технологий и практик развития городов.

На заключительный этап форума, который проходит с 22 августа по 30 сентября, уже зарегистрировались команды из 412 городов. Его участники вступят в дискуссии на следующие темы: устойчивое развитие и работа с отходами в городах, креактивная экономика и городские стратегии развития, территориальный маркетинг и работа с наследием, городской дизайн и коммуникации, трансформация библиотек в центры интегрального развития, вовлечение горожан и городских сообществ, практики создания общественных пространств, лучшие мировые практики развития городов.

Также помимо разбора кейсов и доработки проектов, участники могут представить собственные инициативы на Международный конкурс «Премия Живых городов». Заявки в номинациях «Лучшие городские и региональные стратегии», «Лучший проект по развитию общественных пространств», «Лучший проект по достижению согласия и объединению сил в городе», «Лучший проект по развитию креативных сообществ и креативной экономики» принимаются до 10 сентября.