В День голосования перед казанцами выступит Нюша и состоится праздничный салют

В Казани каждому проголосовавшему жителю вручат специальный браслет «Я проголосовал – Мин тавыш бирдем», по которому можно будет бесплатно пройти на интерактивную программу, организованную возле стадиона «Ак Барс Арена».

Организаторы подготовят программу на все вкусы: показательные выступления мастеров экстремальных видов спорта, а также мастер-классы от них, зона гидроспорта, площадка интеллектуального досуга и литературный дворик, и многое другое.

Ключевым мероприятием программы станет концерт российских и татарстанских звезд, на котором выступят Нюша, Анвар Нургалиев, Гузель Уразова, группа «Добро», Клава Коко, хор Турецкого и другие. В завершении состоится праздничный салют, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.