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В Казани 8 сентября детский омбудсмен РТ проведет прием граждан

На вопросы татарстанцев ответят Гузель Удачина и Анвар Закиров.

В Казани детский омбудсмен РТ совместно с судебными приставами проведут прием граждан, сообщает пресс-служба Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в РТ.

Пием состоится 8 сентября. Необходима предварительная запись по телефону: 8 (843) 236-61-64.

На вопросы граждан ответят Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина и глава УФССП по РТ Анвар Закиров.

Встреча пройдет в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан (г.Казань, ул. Карла Маркса, д. 61).

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