В Казани пройдет прием граждан по вопросам обязательного медицинского страхования и лекарственного обеспечения

В Казани 8 сентября пройдет прием граждан по вопросам обязательного медицинского страхования и лекарственного обеспечения, сообщает пресс-служба минздрава РТ.

«Прием проведут депутат ГД ФС РФ Ольга Павлова, замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева, начальник Управления организации контроля качества медицинской помощи Людмила Доронина, начальник отдела контроля и надзора в сфере здравоохранения Елена Сагдеева», — уточняется в сообщении.

Консультация пройдет в дистанционном формате с 10.00 ло 11.30 в Skype (Priemnayaer116), Instagram (opriemnaya116) и WhatsApp (8-987-205-00-63), а также по телефону горячей линии 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат»).

Необходима предварительная запись по телефону: 8(843) 238-10-00.







