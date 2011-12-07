Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани впервые проголосуют свыше 2 тысяч человек

В Казани голосование в выборах Президента Татарстана и депутатов Казанской городской думы пройдут с 11 по 13 сентября. Единым днем голосования считается 13 сентября.

11 и 12 сентября – это дни досрочного голосования. Они пройдут на придомовых территориях и иных местах общественного пользования. Всего таковых будет подготовлено в Казани 269 мест. Информацию об адресах можно узнать в избирательных участках. Все 3 дня избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов, сообщил на аппаратном совещании руководитель аппарата исполкома Казани Евгений Варакин.

Всего в Казани 459 избирательных участков, на выборы ждут почти 920,5 тысяч избирателей, свыше 2 тысяч человек проголосуют впервые. 31 избирательный участок будет расположен в местах временного пребывания избирателей. В 18 избирательных участках будут установлены электронные урны КОИБИ.

КВ
Лента новостей