В Казани впервые проголосуют свыше 2 тысяч человек

11 и 12 сентября – это дни досрочного голосования. Они пройдут на придомовых территориях и иных местах общественного пользования. Всего таковых будет подготовлено в Казани 269 мест. Информацию об адресах можно узнать в избирательных участках. Все 3 дня избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов, сообщил на аппаратном совещании руководитель аппарата исполкома Казани Евгений Варакин.

Всего в Казани 459 избирательных участков, на выборы ждут почти 920,5 тысяч избирателей, свыше 2 тысяч человек проголосуют впервые. 31 избирательный участок будет расположен в местах временного пребывания избирателей. В 18 избирательных участках будут установлены электронные урны КОИБИ.