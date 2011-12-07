В Татарстане выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки зарегистрировали 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них 2 — завозные, 23 — контактные. 3 человека госпитализировано, 22 получают лечение на дому», — уточнили в штабе.

12 заболевшим — от 30 до 50 лет, по четыре заболевших — представители возрастных категорий от 18 до 30 лет и от 60 до 70 лет, двоим 0 от 70 до 80 лет, одному — нет 18 лет.

Больше всего заразившихся в Казани — 19 человек, в Буинском и Нижнекамском районах — по два человека, в Верхнеуслонском и Пестречинском районах — по одному человеку.

По данным на 7 сентября в Татарстане зарегистрировано 6694 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 5532 человека (+20 за сутки).